Proenza Schouler stellt Arizona vor, sein erstes Eau de Parfum

New York (ots/PRNewswire) - Proenza Schouler feierte die Markteinführung seines ersten Eau de Parfum, Arizona, in New York City. Zu den Gästen gehörten Sienna Miller, Dakota Fanning, Alexa Chung, Chloë Sevigny, Vittoria Ceretti, Rowan Blanchard, Bill Skarsgard, Leigh Lezark, Poppy Delevingne, Jessica Hart, Lauren Santo Domingo und Rainey Qualley, die eine private Vorführung von SZA genießen durften.

Der erste Duft von Proenza Schouler ist ein leuchtendes Eau de Parfum, blühend mit einem weißen Kaktusblüten-Akkord und einer einzigartigen Mineral-Signatur. Arizona ist ein Gefühl von Abenteuer, ein Gemütszustand. Ein Ort der Schönheit und des Geheimnisses. Inspiriert von den Schluchten und Graten, die den Horizont der Sonora-Wüste in Arizona ausmachen, ist die Flasche an sich ein Kunstwerk. Die finale Form, wie ein Tropfen, der in facettierte Felswinkel verkapselt ist, ist eine einzigartige gläserne Innovation, die eine disruptive Asymmetrie ermöglicht.

Links zu Bildern: - Ankunft: https://bfa.com/events/23283 - Party: https://bfa.com/events/23291 - Atmosphäre: https://bfa.com/events/23289

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/640920/BFA_23283_2795854.jpg

