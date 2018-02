AVISO - Pressekonferenz: Die EU aus der Sicht der ÖsterreicherInnen – nationaler Bericht des Eurobarometer

Kommissionsvertretung in Österreich stellt das Meinungsbild der ÖsterreicherInnen ein halbes Jahr vor der EU-Ratspräsidentschaft vor

Wien (OTS) - Ab Juli 2018 wird Österreich den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. Im Fokus der Pressekonferenz zur Vorstellung des Eurobarometer 88 stehen daher Fragen wie die Verbundenheit der ÖsterreicherInnen mit der EU, das Bild der ÖsterreicherInnen von der EU, der Informationsstand in EU-Angelegenheiten aber auch die öffentliche Meinung in Österreich zu politischen Inhalten auf europäischer Ebene. Der Vertreter der EU-Kommission, Jörg Wojahn, wird in der Pressekonferenz diese aktuellen Daten des Eurobarometer-Länderberichts für Österreich präsentieren. Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst eingeladen zur:

Mit: Jörg Wojahn, Vertreter der EU-Kommission in Österreich



Datum: 15.02.2018, 10:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

