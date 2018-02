Heidrick & Struggles ernennt weltweit neue Partner und Principals

Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung, gibt Beförderungen bekannt, die weltweit zu 21 neuen Partnern und 22 neuen Principals führen.

"Diese Berater können auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der sie beispielhaften Kundenservice boten, zur strategischen Wachstumsagenda des Unternehmens beitrugen und die Werte des Unternehmens in allen ihren Tätigkeiten vertraten", sagte Krishnan Rajagopalan (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Rajago palan_Krishnan_13413), President und Chief Executive Officer von Heidrick & Struggles.

Die beförderten Berater sind in 21 Städten in 13 Ländern auf sechs Kontinenten tätig.

Mitarbeiter, die 2018 zu Partnern befördert wurden:

Bill Bryan (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Bryan _Bill_16705), Partner, Financial Services Practice (New York)

Emma Burrows (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Bur rows_Emma_21205), Partner, CEO & Verwaltungsratsmitglied (Paris)

Fabiana Cotrim (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/C otrim_Fabiana_20048), Partner, Consumer Markets Practice (Sao Paulo)

Florian Delegue (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/ Delegue_Florian_18768), Partner, Industrial Practice (Paris)

Jaimee Eddington (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants /Eddington_Jaimee_20988), Partner, Financial Officers Practice (Dallas)

Shadi El Farr (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/El %20Farr_Shadi_16269), Partner, Financial Services Practice (Dubai)

Matt Herzberg (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/He rzberg_Matthew_21506), Partner, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

Mark Jackson (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Jac kson_Mark_17048), Partner, Financial Services Practice (London)

Sam John (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/John_Sa muel_18125), Partner, Financial Officers Practice (New York)

David Joseph (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Jos eph_David_17472), Partner, Industrial Practice (London)

Lauren Keefe (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kee fe_Lauren_16495), Partner, Consumer Markets Practice (New York)

Brian Klapper (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kl apper_Brian_23264), Partner, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

Carsten Kroehl (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/K roehl_Carsten_21711), Partner, Financial Services Practice (Frankfurt)

Lindsay Leach (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Le ach_Lindsay%20Barnett_10048), Partner, Global Technology & Services Practice (Boston)

Kristin Mehta (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Me hta_Kristin_19434), Partner, Consumer Markets Practice (Chicago)

Amy Turner (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Turne r_Amy_20240), Partner, Heidrick Consulting (London)

Elmer Velasquez (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/ Velasquez_Elmer_18015), Partner, Global Technology & Services Practice (New York)

Mark Watt (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Watt_Mark_16427) , Partner, Heidrick Consulting (Johannesburg)

Amanda Worthington (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultan ts/Worthington_Amanda_21292), Partner, Consumer Markets Practice (Chicago)

Beau Yorke (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Yorke _Beau_21323), Partner, Industrial Practice (Perth)

Adam Zellner (http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Zel lner_Adam_18323), Partner, Information and Technology Officers Practice (Chicago)

Mitarbeiter, die 2018 zu Principals befördert wurden:

Dennis Alimena, Principal, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

Duygu Altuntas, Principal, Healthcare & Life Sciences, Consumer (Istanbul)

Charlie Anderson, Principal, Financial Services Practice (New York)

Anna Aster, Principal, Financial Services Practice (New York)

Courtney Disston, Principal, Education, Nonprofit & Social Enterprise Practice (Philadelphia)

Priya Dixit Vyas, Principal, Heidrick Consulting (London)

Sarah Driscoll, Principal, Global Technology & Services Practice (London)

Julia Goodman, Principal, Consumer Markets Practice (Johannesburg)

Marianne Hill, Principal, Financial Services Practice (Johannesburg)

Nao Ichikawa, Principal, Financial Services Practice (Hongkong)

Youri Lavoine, Principal, Industrial Practice (Tokio)

Brian Lowenthal, Principal, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

Adrienne Martasin, Principal, Financial Officers Practice (Los Angeles)

Holly McLeod, Principal, Heidrick Consulting (New York)

Christine Morse, Principal, Global Technology & Services Practice (San Francisco)

Scott Robbin, Principal, Information & Technology Officers Practice (New York)

John Rubinetti, Principal, Private Equity Practice (New York)

Ina Sood, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice (Washington, D.C.)

Scott Tempel, Principal, Heidrick Consulting (Huntington Beach)

Karthik Vedagiri, Principal, Global Technology & Services Practice (Bangalore)

Sebastian Walter, Principal, Financial Services Practice (Düsseldorf)

Tracy Zhang, Principal, Industrial Practice (Hongkong)

Heidrick & Struggles entwickelt und fördert außergewöhnliche Mitarbeiter, um seinen Kunden, zu denen einige der innovativsten und einflussreichsten Organisationen und Führungskräfte der Welt zählen, besser dienen zu können.

Informationen zu Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften auf oberster Ebene zu decken, und ist ein zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung. Heidrick & Struggles ist seit mehr als 60 Jahren ein Vorreiter bei der Führungskräftesuche. Heute bietet das Unternehmen integrierte Führungslösungen an, die seinen Kunden dabei helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.com

