Sportminister Strache jubelt über erste Goldmedaille

"Vizekanzler und Sportminister Strache gratuliert Rodler David Gleirscher zum historischen Olympiasieg"

Wien (OTS) - "David Gleirscher hat dank einer furiosen Leistung für die erste österreichische Goldmedaille in einem Rodel-Einsitzerbewerb der Herren seit 50 Jahren gesorgt. Nachdem Julian Eberhard im Biathlon leider um wenige Zehntelsekunden das Podest verpasst hat und nach dem hervorragenden siebenten Platz von Teresa Stadlober im Langlauf, können wir nun über die erste rotweißrote Medaille bei diesen Spielen jubeln. Ich freue mich sehr, dass diese gleich aus Gold ist. Ich bin überzeugt davon, dass noch viele weitere folgen werden.", so Vizekanzler Strache in einer ersten Reaktion.

