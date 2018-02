FPÖ-Nepp zu WBV-GÖD: Freiheitliche fordern umfassende Aufklärung

Michael Ludwig gefährdet jede Glaubwürdigkeit der Wiener SPÖ

Wien (OTS) - In einer Stellungnahme äußerte die ‚Wohnbauvereinigung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst‘ (WBV-GÖD) ihr Bedauern zu den aktuellen Schlagzeilen rund um die Genossenschaft, was für Wiens FPÖ-Vizebürgermeister, Dominik Nepp, allerdings nicht genug ist. „Wir fordern eine umfassende Aufklärung dieser Causa. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig wird seine Vogel-Strauß-Politik in Sachen WBV-GÖD beenden müssen“, kommentiert Nepp die aktuellen Entwicklungen.

Das Wirtschaftsministerium und der ‚Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband‘ haben eindeutige Expertisen zum Ablauf der Angelegenheit abgegeben. „Die Wiener Sozialdemokratie ist dabei, ihre wohnpolitische Glaubwürdigkeit zu verspielen. Michael Ludwig muss ein eindeutiges Zeichen für die Gemeinnützigkeit und gesetzeskonforme Eigentümer setzen“, besteht Nepp darauf, die Interessen der betroffenen Mieter in den Mittelpunkt zu stellen. „Die MA 50 muss nachvollziehbar agieren, da werden wir ganz genau hinsehen“, so Nepp weiter.

„Dass die Echtheit des Schriftverkehrs um Rudolf Schicker und Michael Tojner nunmehr offiziell bestätigt ist, ist ein erster Schritt hin zu ehrlicher Aufarbeitung“, hält der FPÖ-Vizebürgermeister fest. Offen bleibt für Nepp die Frage, seit wann Wohnbaustadtrat Ludwig um die Involvierung des Heumarkt-Investors Bescheid wusste bzw. warum man versuchte, dessen Rolle bisher zu relativieren. „Es ist an der Zeit, dass die Karten auf den Tisch kommen und die Causa restlos aufgeklärt wird“, schließt Nepp und kündigt schriftliche Anfragen zum Thema an. (Schluss) akra

