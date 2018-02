FPÖ-Gudenus: Berittene Polizei ist weltweit bewährt und ein gutes Mittel zu Gewaltprävention

Wien (OTS) - „Ich selbst konnte in vielen Städten wie New York, Paris, Hamburg und Rosenheim berittene Polizei bei ihrer Arbeit beobachten und muss dazu sagen, dass diese Einsatzform der Exekutive in der Bevölkerung sehr gut angenommen wird“, erklärte heute der freiheitliche geschäftsführende Klubobmann NAbg. Johann Gudenus.

„Ein berittener Polizist hat aus seiner erhöhten Position einen guten Überblick über das Geschehen und ist auch in größeren Menschenansammlungen schnell ersichtlich. Überall dort, wo berittene Polizei eingesetzt wird, ist angedacht, diese zu verstärken und auszubauen“, so Gudenus.

„Die Initiative des Bundesministers für Inneres, Herbert Kickl, einen Testbetrieb diesbezüglich zu starten, ist auf jeden Fall zu begrüßen und zu unterstützen“, freute sich Gudenus.

