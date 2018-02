Wien-Favoriten: Mopedlenker fährt bei Fluchtversuch auf Polizisten zu

Wien (OTS) - Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am 10. Februar 2018 um 11.45 Uhr auf einen Mopedlenker aufmerksam, der ohne Kennzeichen im Bereich der Hansson Siedlung unterwegs war. Einer versuchten Fahrzeuganhaltung entzog sich der Mann und flüchtete mit seinem Fahrzeug Richtung Langsulzgasse. Im Zuge dieser Fahrt setzte er eine Vielzahl an Verwaltungsdelikten (Überhöhte Geschwindigkeit, befahren einer Einbahn gegen die Fahrtrichtung, befahren von Gehwegen). Dort versuchten Polizisten abermals mittels deutlichen Handzeichen den 17-Jährigen anzuhalten. Der Mopedlenker fuhr direkt auf die Einsatzkräfte zu. Ein Beamter musste zu Seite springen, um nicht frontal vom Fahrzeug angefahren zu werden. Sein rechter Fuß wurde noch überrollt, zeitgleich konnte er aber den Lenker an der Jacke ergreifen und vom Moped ziehen. Weder der 17-Jährige, noch der Polizist wurden bei dem Vorfall verletzt. Der festgenommene Mann, der sich das Moped seines Großvaters ausgeborgt hatte, wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchter Schwerer Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit zur Anzeige gebracht.

