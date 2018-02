Wien-Hernals: Schwerer Verkehrsunfall

Wien (OTS) - In der Neuwaldegger Straße ist es am 10. Februar 2018 um 09.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen gekommen. Ein 43-Jähriger lenkte sein Fahrzeug ohne gültige Lenkberechtigung und kam, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, auf nasser Fahrbahn, mit Sommerreifen und einer offensichtlichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel-Ersatzmedikamente ins Schleudern. Er prallte mit seinem Auto frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug und musste schwerverletzt von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 51-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Pkw wurde schwerverletzt vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, es besteht Lebensgefahr.

