Wien-Liesing: Versuchter Raub – Täter durch EGS ausgeforscht

Wien (OTS) - Am 4. Februar 2018 ist es um 02.00 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße zu einem versuchten Raub gekommen, wobei drei Männer einen 24-Jährigen attackierten und ihm seine Geldbörse und sein Handy rauben wollten. Die Tatverdächtigen flüchteten vorerst. Es konnte ein Video von dem Zwischenfall sichergestellt werden. Beamten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) ist es am 9. Februar 2018 gelungen, die Beschuldigten im Alter von 16, 15 und 13 Jahren auszuforschen und im Bereich der Anton-Baumgartner-Straße vorläufig festzunehmen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd überprüft derzeit, ob den Männern noch weitere Vorfälle zuzuordnen sind.

