Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im März 2018

4. Wieden

Freihausviertel

3. März - 31. März 2018: 11. FESTIVAL SINGER-SONGWRITERINNEN

Das FESTIVAL SINGER-SONGWRITERINNEN (vormals „100% Singer-Songwriterinnen“), 2018 in seiner 11. Auflage, stellt im KulturRaum Neruda den Song ganz in den Mittelpunkt der Konzertabende des Monats März. Den Song und ausgewählte Künstlerinnen, die ihren jeweiligen Umgang mit dessen kreativen Möglichkeiten und Auslegungen auf ihre Art zelebrieren. Weitere Infos zum Ticketverkauf und zum Programm finden Sie unter: http://www.neruda.at/



8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

2., 9., 16., 23. und 30. März: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).



15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

30. März: OSTERRALLYE IN DER REINDORFGASSE

Am Karfreitag findet die schon traditionelle Osterrallye in der Reindorfgasse statt. Kinder können sich bei den Mitgliedsbetrieben, bei Beantwortung einiger Fragen zur Reindorfgasse, Stempel für ihren Stempelpass holen. Bei komplett ausgefülltem Stempelpass erhalten die Kinder kostenlos ein prall gefülltes Osternest. Zudem bietet die „KINDEREI“ im Pfarrsaal wieder Kinderanimation, Basteln und Malen an!

16. Ottakring

Alt Ottakring

8. und 9. März: Frauentag in Alt Ottakring

Zum internationalen Frauentag schenken die UnternehmerInnen in Alt Ottakring ihren KundInnen bei einem Einkauf eine blumige Überraschung.



Brunnenviertel

21. bis 28. März: Frühlingsaktion

Die UnternehmerInnen der IG Brunnenviertel sprudeln vor Kreativität und Tatendrang. Deshalb gibt es zum Frühlings-Erwachen gleich mehrere Aktionen: Frühlingsputz im Yppenpark, ein Verwöhnpaket für Zwei, Narzissen als Vorboten des Frühlings, Frühlingsmenüs mit informativer Nachspeise und noch einiges mehr! Genauere Informationen gibt’s auf www.brunnenviertel.at.



Alt Ottakring

28. bis 30. März: Ostern in Alt Ottakring

Zur Osterzeit schenken die UnternehmerInnen in Alt Ottakring ihren KundInnen bei einem Einkauf kleine Überraschungen.

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

7., 14., 21. und 28. März: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt: jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.



Nussdorf hat mehr

18. März: Flohmarkt mit Fahrrad-Börse in Nussdorf



11:00 – 16:00 Uhr am Nussdorfer Platz

Altes und Neues entdecken in Nussdorf! Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn veranstaltet der Verein Nussdorf hat mehr einen Flohmarkt mit Fahrrad-Börse. Es erwartet Sie ein bunter Mix aus Mode, Geschirr, Antiquitäten und Vielem mehr. Eine spezielle Attraktion ist die Fahrrad-Börse, wo man neben modernen Rädern für Jung und Alt auch nostalgische Sammlerstücke finden kann. Informationen zur Standvergabe finden Sie unter www.nussdorfhatmehr.at



20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. März: Am 20. im 20.

Nicht nur zu Halloween gibt es im Viertel um den Allerheiligenplatz „Süßes oder Saures“! An jedem 20sten im 20sten erhalten KundInnen in den Mitgliedsbetrieben Süßes oder Saures zu ihrem Einkauf.



21. Floridsdorf

Jedlesee

22. März: Ostereier in Jedlesee

Die Jedleseer Kaufleute verteilen am 22. März bunte Ostereier an ihre KundInnen. Nur in den teilnehmenden Betrieben und nur solange der Vorrat reicht.



22. Donaustadt

Stadlau

2., 9., 16., 23. und 30. März: Freitag ist Markttag!

Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr finden Sie freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr am Bauernmarkt in Stadlau. Beachten Sie bitte die wechselnden Standorte des Markts.

- 9. und 23. März: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

- 2. ,16. und 30. März: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

Weitere Infos: www.stadlauerkaufleute.at



23. Liesing

Mauer

31. März: Osterhasen hoppeln durch Mauer

Am Karsamstag werden wieder die Osterhasen durch Mauer hoppeln und bunte Ostereier verteilen – darauf freuen sich schon kleine und große Kinder und die ganz Großen natürlich auch. Es gibt auch die Möglichkeit Selfies mit den Osterhasen zu machen.

