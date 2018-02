Feierliche Eröffnung des 56. Kleinen Neubauer Opernballes

Schöne Tradition mit wichtiger Botschaft - Dank an die Aufbaugeneration - Heuriges Motto: „A Handvoll Tirol“

Wien (OTS) - Zum gestrigen 56. Kleinen Neubauer Opernball wurden die Gäste wieder in die prunkvollen Räumlichkeiten des Wiener Rathauses geladen. Die feierliche Eröffnung des Balles fand im Beisein zahlreicher Ehrengäste wie ÖVP Wien Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel, der auch die Eröffnungsrede hielt, ÖVP Wien Stadtrat Markus Wölbitsch, ÖVP Bezirksparteiobfrau und Ballorganisatorin Christina Schlosser, der Präsidentin des Seniorenbundes sowie des Seniorenrates GRin Ingrid Korosec, der Gemeinderätinnen Elisabeth Olischar und Caroline Hungerländer, der Nationalräte Karl Mahrer und Nico Marchetti sowie der Landesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Tirols, Elisabeth Pfurtscheller, statt.

Der Kleine Neubauer Opernball ist nicht nur einer der Fixpunkte der Ballsaison geworden, sondern versteht sich auch als Dankeschön an die Aufbaugeneration Wiens. Den Seniorinnen und Senioren wurde ein Ballnachmittag geboten, bei dem unbeschwerte Stunden bei guter Unterhaltung, gediegener Tanzmusik und kulinarischen Köstlichkeiten verbracht werden konnten. Ballorganisatorin Christina Schlosser sprach in ihrer Rede einen großen Dank an die vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer sowie an die zahlreichen Sponsoren aus. Der Ball stand heuer unter dem besonderen Motto „A Handvoll Tirol“: „Die Gäste erwartet eine musikalische und kulinarische Mischung aus einem typischen Wiener Ball und der Tiroler Gemütlichkeit“, so Schlosser im Rahmen der Eröffnung.

Die Eröffnung des Balles wurde durch den Ehrengast ÖVP Wien Obmann Bundesminister Gernot Blümel vorgenommen, der den Ball zwar bereits als Stammgast, jedoch erstmals in seiner neuen Funktion als Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien besuchte. „Die Österreichische Ballkultur und Balltradition ist ein kulturelles Erbe, um das uns viele in der Welt beneiden“, so Blümel. Wenn er durch Europa fahre, würde man gar nicht glauben, wie viele Menschen ihn auf diese schöne Österreichische und vor allem Wiener Balltradition ansprechen. „Der Kleine Neubauer Opernball ist ein Fixpunkt in dieser Balltradition und von den vielen Bällen die ich jedes Jahr besuchen darf, ist dieser mir fast der Liebste“, so Blümel, der sich abschließend bei der Ballorganisatorin und ihrem Team, der Tanzschule Elmayer und der Musik sowie der Stadt Wien für die Räumlichkeiten bedankte. Denn dieses Zusammenwirken mache diesen Ball bereits zum 56. Mal zu etwas Besonderem.

Im Anschluss verteilten Gernot Blümel und Markus Wölbitsch gelbe Rosen an alle Damen und wünschten einen wunderschönen Ballabend.

Fotos vom Ball finden Sie hier.

