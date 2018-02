Huawei FusionCube im Gartner Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure als "Challenger" positioniert

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Gartner, ein renommiertes globales IT-Beratungsunternehmen, hat den Magic Quadrant (*) for Hyperconverged Infrastructure (**) veröffentlicht. In diesem Bericht wurde Huawei als "Challenger" benannt. Huawei sieht den Erfolg von Huaweis hyperkonvergierter FusionCube-Infrastruktur in seiner weltweiten Marktperformance, technologischen Wettbewerbsstellung und seinen umfangreichen Anwendungsfällen.

Gartners Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure bewertet Anbieter nach zwei Aspekten: "Weitblick" (Completeness of Vision) und "Tatkraft" (Ability to Execute). Die Positionierung von FusionCube im Challengers Quadrant unterstreicht nach Worten von Huawei den ausgezeichneten Ruf des hyperkonvergierten Produktangebots von Huawei bei Kunden und Beratungsfirmen.

Huawei FusionCube ist eine hyperkonvergierte Infrastruktur für Rechenzentren in Unternehmen. Sie deckt Szenarien wie private Unternehmens-Cloud, Virtualisierungsplattform, Desktop-Cloud, Filialen und Data Warehouse ab. Sie unterstützt nicht nur gängige Virtualisierungsplattformen wie Huawei FusionSphere, VMware vSphere und KVM, sondern auch gängige Datenbankplattformen wie SAP HANA, Oracle, IBM DB2 und Sybase. Huawei FusionCube bietet Spitzenleistung, vereinfachte Verwaltung und überragende Dienstkontinuität und steht bei der Transformation der Cloud-Infrastruktur in der ersten Reihe.

"Die Zeit ist reif für Hyperkonvergenz. Huawei ist führend bei der hyperkonvergierten Technologie und hat bei der nahtlosen Integration von Hyperkonvergenz und Cloud-Plattformen zukunftsweisende Arbeit geleistet. Huaweis Hybrid-Cloud-Produkte sind heute die erste Wahl bei Kunden, die ihre Gesamtbetriebskosten senken wollen", sagte Qiu Long, Vice President der Huawei IT Product Line und President der Server Product Line. "Huawei Positionierung im Challengers Quadrant bedeutet für uns einen Neuanfang. Wir werden weiterhin mit Partnern kollaborieren und auf den Stärken der offenen Innovation aufbauen, um die Digitalisierung unserer Kunden voranzutreiben."

Huawei FusionCube wird derzeit in den verschiedensten Branchen eingesetzt, darunter Finanzwesen, öffentlicher Sektor, Medien und Information, Transport, Gesundheitswesen und Bildung. Zu den Kunden zählen China Everbright Bank, China Pacific Insurance Group, TF1 of France, Infocast, Sinopec und COFCO Coca-Cola. Als Wegbereiter im Markt für hyperkonvergierte Produkte macht sich Huawei FusionCube innovative Technologien zunutze, um neue Möglichkeiten für die Cloud-Transformation im Unternehmen bereitzustellen. Huawei ist damit der ideale Partner für Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung.

Weitere Informationen zu Huaweis hyperkonvergierter FusionCube-Infrastruktur finden Sie unter http://e.huawei.com/en/prod ucts/cloud-computing-dc/servers/fusioncube.

(*)Gartner Magic Quadrant:

Magic Quadrant ist das Endergebnis gezielter Marktforschung und bietet eine breite Perspektive der relativen Positionierung der Mitbewerber. Grafisch aufbereitet und auf Grundlage einheitlicher Bewertungskriterien, ermöglicht ein Magic Quadrant die schnelle Bestimmung, wie erfolgreich Technologieanbieter ihre formulierten Visionen umsetzen und wie sie gegenüber Gartners Marktbeurteilung abschneiden.

Gartner Forschungsmethodiken: http://www.gartner.com/technology/resea rch/methodologies/research_mq.jsp

(**) Gartner: Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure, 6. Februar 2018, John McArthur et al.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur die Hersteller mit den besten Bewertungen oder sonstigen Erwähnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenangaben ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Zusammenhang mit dieser Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

