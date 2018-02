Joseph Abboud Laufsteg-Show Herbst 2018

New York (ots/PRNewswire) - Für seine Herbstkollektion 2018 blickte Joseph Abboud auf die Vergangenheit Hollywoods - die eleganteste Ära für amerikanische Männerbekleidung - zurück und brachte ihren Glamour mit der Markteinführung von American Bespoke in das 21. Jahrhundert. Diese neue Kollektion aus 43 Looks, inspiriert von der mühelosen Eleganz und Raffinesse der Hollywood-Ikonen, präsentierte sich in Schwarz- und Grautönen mit dramatischen roten Akzenten - und feierte so die Schneiderkunst und die ehrgeizige Essenz des eleganten Stylings.

Für Bilder von der Show klicken Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/ yvq9vggebz0qd98/AAC49BzJBiCgpEcGK_t-OTAna?dl=0)

Für Videoaufnahmen klicken Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/zbl8d wupzhoxa0r/AABiFpV7Vt54gplcTVzH8UPPa?dl=0)

"Diese Saison wollte ich amerikanische Männerbekleidung mit der Markteinführung von Bespoke neu gestalten. In den letzten 30 Jahren war unsere Stärke stets die Schneiderkunst, und jetzt haben wir sie durch die Neudefinition von maßgeschneiderter Kleidung im amerikanischen Stil auf ein neues Niveau gehoben", so Joseph Abboud, Chief Creative Director von Tailored Brands, Inc. Diese Könige von Hollywood bevorzugten die elegantesten maßgeschneiderten Anzüge, deshalb ist es angebracht, dass er seine Aufmerksamkeit diesen Herbst der Kunst der hand- und maßgeschneiderten Mode und dem Luxus der Proportionen widmet. Die maßgeschneiderten Kleidungsstücke, die in der Fabrik von Joseph Abboud Manufacturing in New Bedford hergestellt werden, werden in über 225 Schritten per Hand fertiggestellt, beispielsweise mit handgenähten Armlöchern, die eine weichere Schulter ermöglichen, Faltenbund-Vorhängen an Hosen, der Verwendung von Knöpfen aus echtem Horn und vorbereiteten Ärmeln mit handgemachten, funktionalen keilförmigen Knopflöchern.

Sein Engagement, handgefertigte, in Amerika hergestellte Produkte zu liefern, fortführend, hat sich Joseph Abboud erneut mit dem Schuhmacher amerikanischen Erbes Allen Edmonds zusammengetan, der die Lederschuhe für die Kollektion liefert - jedes Paar in Port Washington, Wisconsin, von Hand gefertigt. Allen Edmonds, gegründet im Jahr 1922, stellt seine Schuhe in einem historischen Herstellungsprozess mit 212 Schritten und höchstem Augenmerk aufs Detail her.

Der Ort für die Vorstellung der Herbstkollektion 2018 - der Ballsaal des historischen Wolcott Hotels - spiegelt die melancholische Eleganz, den Reiz des klassischen Hollywoods und die Art-déco-Nuancen der Kollektion wieder. Die großartige Architektur und das Jazz-Club-Feeling des Ortes tragen dazu bei, die reichen Texturen, die dunkle Palette und die kunstvolle Gestaltung der Kollektion richtig hervorzubringen. Wie die Kleidungsstücke selbst erinnert uns dieser historische Ort an diese vergangene Ära maskulinen Selbstvertrauens und maskuliner Eleganz und zeigt uns gleichzeitig, wie er als Plattform für zeitgenössischen Luxus genutzt werden kann.

Über Joseph Abboud

Schon mit 16 Jahren war Joseph Abboud leidenschaftlich an Mode interessiert. Er begann seine Karriere in Männerbekleidung bei Louis in Boston und arbeitete später bei Polo Ralph Lauren. Im Jahr 1987 brachte Joseph Abboud seine gleichnamige Marke auf den Markt. Kurz nach seinem Debüt erhielt Abboud zahlreiche Ehrungen, einschließlich der Auszeichnung, der einzige Designer zu sein, der den begehrten Preis Menswear Designer of the Year zweimal nacheinander (1989 und 1990) vom Council of Fashion Designers of America erhalten hat. Andere Auszeichnungen und Ehrungen sind u. a. The Cutty Sark Award for Most Promising Menswear Designer im Jahr 1988, der erste Woolmark Award for Distinguished Fashion im Jahr 1989 und erneut im März 1993. Zahlreiche weitere prestigeträchtige Awards folgten, wie Person of the Year von der American Apparel & Footwear Association und der Lifetime Achievement Award der Zeitschrift MR im Jahr 2016.

Abboud trat bei Tailored Brands, Inc. (NYSE: TLRD) im Dezember 2012 als Chief Creative Director ein. Abboud und seine Eigenmarke wurden im August 2013 wieder vereint, als Tailored Brands, Inc. die JA Holding Inc. erwarb, die Muttergesellschaft der gefeierten amerikanischen Bekleidungsmarke Joseph Abboud. Das Label Abboud wurde neu eingeführt und die Marke etablierte sich damit erneut als eine elegante und moderne amerikanische Lifestyle-Kollektion. Die Joseph Abboud Designer-Kollektion wurde im Oktober 2014 auf JosephAbboud.com eingeführt und ist jetzt im Joseph Abboud Flagship Store in New York City erhältlich.

Weitere Informationen über Joseph Abboud finden Sie unter www.josephabboud.com.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/639334/Joseph_Abboud_menswear.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/639372/Joseph_Abboud_Logo.jpg