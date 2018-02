Kevin Hart und Usain Bolt kämpfen im Pokerstars #GameOn-Finale um den Sieg

Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - Promis beweisen in neuer Videoserie ihr Können am Strand und am Pokertisch

PokerStars hat das Finale seiner laufenden #GameOn-Serie eingeläutet. Der schnellste Mensch der Welt Usain Bolt und Hollywood-Comedian Kevin Hart setzen damit ihre Pokerschlacht fort. In diese Phase der Serie messen sich die beiden ungleichen Kontrahenten in den wichtigsten Qualitäten und Fertigkeiten eines Pokerspielers -- zunächst bei einem 100-m-Lauf gefolgt von einem Pokermatch.

Daniel Negreanu, der weltweit höchstverdienende Live-Turnier-Pokerspieler und Mitglied von Team PokerStars Pro, wird das Spiel zwischen Bolt und Hart wieder als Kommentator und Experte begleiten. Die beiden Stars werden ihr Spielkönnen testen, dass sie seit Beginn der Pokerserie im Juni 2017 verfeinert haben.

"Usain kann vielleicht schnell laufen, aber ich werde ihm im Eiltempo seine Chips wegnehmen", sagte Hart, einer der erfolgreichsten Komiker der Welt und Star von Jumanji: Welcome to to the Jungle.

"Dem kleinen Comedian wird das Lachen vergehen, wenn ich ihm am Pokertisch alle seine Chips abnehme", sagte Bolt.

Die Fehde zwischen Hart und Bolt dauert nun schon fast ein Jahr, und in Videoposts auf den sozialen Medien versuchen sie sich vor einer Fangemeinde von zusammen mehr als 140 Millionen Followern gegenseitig zu übertrumpfen. In der aktuellen Serie mussten sie verschiedene schwierige Aufgaben lösen, um die wichtigsten Qualitäten und Fertigkeiten eines Pokerspielers zu testen, darunter das richtige Einschätzen von Gegenspielern, emotionale Kontrolle und Bluffen.

"Beim #GameOn-Wettbewerb wird das breite Spektrum an Fertigkeiten herausgestellt, die einen guten Pokerspieler ausmachen. Dazu gehören Ausdauer, Köpfchen, Bluffen, strategisches Denken und richtiges Einschätzen des Gegenspielers", sagte Eric Hollreiser, Vice President of Corporate Communications bei The Stars Group. "Gleichzeitig verkörpern Kevin und Usain den großen Spaß und den freundschaftlichen und geselligen Charakter, der dem Pokerspiel zugrunde liegt."

Informationen zu PokerStars

PokerStars betreibt eine der weltweit beliebtesten Online-Poker-Sites für die globale Pokergemeinschaft. PokerStars ist seit seinem Start im Jahr 2001 für Spieler aus aller Welt zur ersten Wahl geworden -- nirgendwo sonst werden mehr Turniere täglich angeboten, und das mit der höchsten Online-Sicherheit. Mehr als 178 Milliarden Mal schon wurden die Karten auf PokerStars ausgegeben, mehr als auf jeder anderen Site.

PokerStars ist das Flaggschiff von The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG; TSX: TSGI), Eigentümer von Unternehmen und Marken im Bereich Gaming und verwandten Feldern, darunter PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie das PokerStars Festival, PokerStars MEGASTACK, PokerStars Caribbean Adventure, European Poker Tour, Latin American Poker Tour und die Asia Pacific Poker Tour Live-Poker-Tour-und Event-Marken. PokerStars ist die weltweit am meisten lizenzierte Online-Gaming-Marke und verfügt über Lizenzen oder entsprechende Betriebsbewilligungen in 17 Gerichtsbarkeiten.

