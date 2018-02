Influence Chain eröffnet in Singapur und löst mehr Begeisterung für Blockchain-Technologie aus

Singapur (ots/PRNewswire) - Die große Eröffnung vom Influence Chain Asia-Pacific Operation Center in Singapur fand am Nachmittag des 4. Februars im Mastercard Theatre, Marina Bay Sands, statt.

Eine Gruppe gefeierter Persönlichkeiten aus China und südostasiatischen Ländern erschien auf dem roten Teppich und feierte die Eröffnung in Singapur - ein Meilenstein in der Entwicklung von Influence Chain.

Michael Owen, eine Legende des britischen Nationalteams sowie des europäischen Fußballs;

Fann Wong, Schauspielerin, Sängerin und Model aus Singapur;

Zhang Jizhong, der bekannteste Produzent und Regisseur des chinesischen Film und Fernsehens;

Yayan Ruhian, indonesisches Juwel der darstellenden Künste und des Kampfsports;

Siti Kamaluddin, erste Regisseurin in Brunei und eine der 50 einflussreichsten Frauen in Brunei.

In seiner Eröffnungsrede stellte Heng Xia, Mitgründer von Influence Chain, die ursprünglichen Überlegungen sowie die vielversprechende Zukunft des Projekts vor. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die nächste Generation der Fan-Wirtschaft eine neue Art der Interaktionen zwischen Einflussnehmern und Anhängern schaffen wird, da diese wertorientiert ist. Sie können ihre gemeinsamen Interessen über unsere Plattform teilen."

Owen blickte auf seine Erfahrung aus Insider-Perspektive zurück:

"Auch im Ruhestand profitiere ich weiterhin vom Einfluss, zu dem mir all diese netten Menschen verholfen haben. Daraus ziehe ich die nötige Inspiration, um weiterzumachen und diesen Einfluss auf mehr Menschen auszuweiten. Einfluss hat seinen Wert und je mehr Menschen eingebunden sind, desto größer wird dieser Wert. Als ich das erste Mal von Influence Chain hörte, war ich überrascht, wie stark seine Vision mit meiner übereinstimmt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den enormen Wert von globalen Einflussnehmern der Welt näherzubringen, eine Plattform für internationale Fans zu schaffen, um für eine bessere und engere Interaktion zu sorgen, sowie den Wert von Einfluss zu maximieren."

Zhangji Zhong und Siti Kamaluddin teilten ihre Erkenntnisse zu dieser neuen Kombination von Blockchain-Technologie und Prominenten-Wirtschaft in der folgenden Podiumsdiskussion mit: "Fans oder Follower werden hinsichtlich Mittelbeschaffung, Casting und Kreativität Einfluss auf den Verlauf von Filmproduktionen haben."

Influence Chain, gegründet von einer Elitegruppe, erzeugt ein Token-basiertes Ökosystem, dass die Vorteile von privatem Blockchain ausnutzt, indem eine Token-Börse aufgebaut wird, an der einflussreiche Macht (individualisiertes geistiges Eigentum) in digitale Assets monetarisiert werden kann. Ein weiteres Schlüsselkonzept sowie eine Kernkomponente im Ökosystem - Influence Index - ist die analytische Zusammenfassung, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, um die Leistung individueller Einflussnehmer, die an der Einfluss-Börse (Influence Exchange) notiert sind, zu verfolgen. Die einzigartigen Anhänger von jedem Einflussnehmer sind in der Lage, ihre einflussreichen Mächte zu bewerten und Handelsentscheidungen zu treffen. Insofern möchte Influence Chain Wertströme und Anwendungsfälle zwischen Einflussnehmern und Anhängern schaffen.

Influence Chain hat seine Zweigstellen in Seoul, Bangkok und Dubai 2017 eröffnet.

Die erste Eröffnung im Jahr 2018 demonstriert die Bedeutung von Singapur als Zentrum der Regionen Asien-Pazifik und Südost-Asien hinsichtlich einer Wirtschaft der Einflussnahme.

Glänzen Sie mit Blockchain-Technologie und wandeln Sie die Macht von Einflussnahme in echten Wert. Einfluss gestaltet die Welt neu -willkommen in der Fan-Wirtschaft 4.0.

