Peak enthüllt 6 Uniformen für Nationalteams bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang

Peking (ots/PRNewswire) - Am 31. Januar hat die chinesische Sportswear-Marke PEAK im Rahmen einer Pressekonferenz die Uniformen von sechs Nationalteams vorgestellt, die an den Olympischen Winterspielen 2018 teilnehmen. Dazu gehören Brasilien, Slowenien, Neuseeland, Island, die Ukraine und Rumänien.

Sergey Bubka, Mitglied des IOC und Präsident des ukrainischen olympischen Komitees, hielt eine Rede vor den versammelten Gästen. Er erklärte, weshalb man PEAK mit dem Entwurf der Uniformen für das ukrainische Olympiateam beauftragt hat: "Wir arbeiten nicht zum ersten Mal mit PEAK zusammen. Wir, und nicht zuletzt unsere Sportler, sind begeistert von dieser bekannten chinesischen Sportartikelmarke."

PEAK beschäftigt ein internationales Designerteam. Jedes einzelne Design soll praktisch und zugleich unverwechselbar sein. Die Uniform von Slowenien ist hierfür ein gutes Beispiel. Die Linienführung erinnert an den höchsten Berg in Slowenien, und die Hauptfarbe vermittelt "natürlich, energetisch und frisch". PEAK möchte, dass die Sportler in ihren Uniformen Energie und Hoffnung verspüren.

Nach Worten von Xu Zhihua, CEO von PEAK Sports, stellen die 6 Uniformdesigns, die sich durch die PEAK Temperature Control Technology auszeichnen, die Besonderheiten jeder Nation in den Vordergrund.

Peak hat seit den Olympischen Winterspielen 2008 in Peking bis zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Zusammenarbeit mit den Nationalen Olympischen Komitees (NOC) erfolgreich ausgeweitet. Xu Zhihua ist überzeugt, dass PEAK seine weltweite Präsenz weiter ausbauen wird. PEAK arbeitet unermüdlich an neuen Produkten, um die Wünsche von wintersportbegeisterten Kunden zu erfüllen.

