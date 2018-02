Löwin Amira – eine Prinzessin für den König

Schluss mit Männerhaushalt heißt es ab sofort im Löwengehege der Tierwelt Herberstein - Zu den beiden Löwen Caesar und Simba hat sich mit Löwin Amira ein Weibchen gesellt

Während Löwe Caesar bei seiner Ankunft ein leeres Gehege vorgefunden hat, wurde nun Löwendame Amira mit der männlichen Raubkatze vergesellschaftet. Die nächsten Wochen des Zusammenlebens legen den Grundstein für eine spätere Zucht Dr. Reinhard Pichler

Die Patenschaft über die junge Raubkatze hat das österreichische Handelsunternehmen SPAR im Rahmen einer umfassenden Wirtschaftskooperation übernommen Doris Wolkner-Steinberger

Stubenberg (OTS) - Die junge Raubkatze wurde im September 2016 im Pilsener Zoo geboren und gehört so wie Löwe Caesar zur Unterart der in freier Wildbahn bereits ausgestorbenen Berberlöwen. Der Name Amira kommt aus dem Persischen Raum und bedeutet übersetzt „Prinzessin“. Das Jungtier ist gleichzeitig auch ein großartiger Zuchterfolg für den tschechischen Zoo; zumal man dort 41 Jahre auf Löwennachwuchs warten musste.

Der Transport dauerte 7 Stunden und verlief trotz winterlichen Bedingungen planmäßig. „Während Löwe Caesar bei seiner Ankunft ein leeres Gehege vorgefunden hat, wurde nun Löwendame Amira mit der männlichen Raubkatze vergesellschaftet. Die nächsten Wochen des Zusammenlebens legen den Grundstein für eine spätere Zucht", so der Zoologische Leiter Fachtierarzt Dr. Reinhard Pichler.

Erstmals in der Geschichte des Steirischen Landestiergartens ist ein weiblicher Löwe in Herberstein beheimatet. „Die Patenschaft über die junge Raubkatze hat das österreichische Handelsunternehmen SPAR im Rahmen einer umfassenden Wirtschaftskooperation übernommen“, freut sich Tierwelt Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger über die Zusammenarbeit der steirischen Leitbetriebe.

