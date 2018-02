ORF III am Donnerstag: „Hindenburg“ mit Maximilian Simonischek, Heiner Lauterbach und Ulrich Noethen

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, widmet sich ORF III Kultur und Information dem größten jemals gebauten Zeppelin, der sogenannten „Hindenburg“, und präsentiert in „ORF III Spezial“ ab 20.15 Uhr den gleichnamigen bildgewaltigen Zweiteiler mit Maximilian Simonischek, Heiner Lauterbach und Ulrich Noethen. Regisseur Philipp Kadenbach thematisiert darin den spektakulären Absturz des legendären deutschen Luftschiffs bei einer Fahrt in die USA im Jahre 1937, der selbst heute noch einige Rätsel aufgibt.

Am Beginn von Teil eins (20.15 Uhr) steht ein äußerst mysteriöses Telefonat. Unmittelbar vor dem Abflug der Hindenburg zu ihrer ersten Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika erhält Reederei-Geschäftsführer Hugo Eckener (Heiner Lauterbach) einen Anruf vom US-Kongressabgeordneten Edward van Zandt (Stacy Keach): Es müsse unter allen Umständen verhindert werden, dass dessen Frau Helen (Greta Scacchi) und dessen Tochter Jennifer (Lauren Lee Smith) den Zeppelin besteigen. Kurzerhand übernimmt der Luftschiffkonstrukteur Merten Kröger (Maximilian Simonischek) diese Aufgabe, begibt sich dabei aber in große Gefahr. So wird er nicht nur in einen Mord verwickelt, sondern erfährt auch, dass sich eine Bombe an Bord der Hindenburg befinden soll.

Teil zwei (21.50 Uhr): Die Hindenburg befindet sich hoch in den Lüften auf ihrer Fahrt in die USA. Während die Passagiere noch nichts von einer drohenden Katastrophe ahnen, versucht Merten Kröger (Maximilian Simonischek) Schiffskapitän Lehmann (Ulrich Noethen) vergebens von der Existenz einer Bombe an Bord zu überzeugen. Erst nachdem Jennifer van Zandt (Lauren Lee Smith) in einer Kabine Unterlagen über einen geplanten Anschlag entdeckt, schenkt man ihm Glauben. Von da an herrscht auf der Hindenburg helle Aufregung und es beginnt ein Spiel gegen die Zeit. Merten und die Crew setzen alles daran, das bevorstehende Bombenattentat noch rechtzeitig zu verhindern.

