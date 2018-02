Liste Pilz/Zadic: Verhaftung von Selcuk Duman inakzeptabel

Außenministerium muss den Schutz von österreichischen Staatsbürgern zur Chefsache machen

Wien (OTS) - „Die Verhaftung von Selcuk Duman aufgrund seiner Erdogan kritischen Haltung ist absolut inakzeptabel. Sie reiht sich ein in eine lange Liste an Verhaftungen, Ausweisungen und Einreisverboten für Erdogan kritische Österreicherinnen und Österreicher. Solche Verhaftungen sind ein bedrohliches Signal an alle im Ausland lebenden Menschen mit familiären Verbindungen in die Türkei: Jeder Besuch in der Türkei kann potentiell zur Verhaftung führen. Das sind die Methoden totalitärer Systeme und nicht die eines potentiellen EU-Mitgliedstaates“, kritisiert Alma Zadic, Menschenrechtssprecherin der Liste Pilz.

„Das österreichische Außenministerium und Bundeskanzler Kurz müssen alles tun, um österreichische Staatsbürger in solch schwierigen Situationen zu unterstützen. Vor nicht einmal zwei Wochen war Außenministerin Kneissl auf Staatsbesuch in der Türkei. Das scheint leider nur bedingt gefruchtet zu haben. Ich hoffe, die Außenministerin macht den Schutz österreichischer Staatsbürgern vor autoritären Regimen zukünftig zur Chefsache. Wir sollten hier unser ganzes diplomatisches Gewicht einbringen.“

Rückfragen & Kontakt:

Liste Peter Pilz im Parlament

Eva Kellermann

06648818 1042

eva.kellermann @ listepilz.at