ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen PyeongChang 2018

Am 8. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 8. Februar 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Olympischen Spielen PyeongChang 2018 (Pressekonferenz Snowboard Slopestyle um 10.00 Uhr, Curling-Mixed-Doppel um 12.00 und 5.30 Uhr, Eiskunstlaufen Teamevent um 1.55 Uhr – Nacht vom 8. auf 9. Februar), die Höhepunkte vom Generali Austria Top 12 im Tischtennis um 19.00 Uhr und vom Curling-Mixed-Doppel bei den Olympischen Spielen PyeongChang 2018 um 20.15 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazine“ 2017/18 (Stockholm und Garmisch-Partenkirchen) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Ohne Grenzen – Das Behindertensportmagazin“-Spezial „Thomas Frühwirths One Man Show – Das ‚Sein‘ hinter den Medaillen“ um 22.15 Uhr.

ORF SPORT + wird während der Spiele in Pyeongchang zum Olympiasender. Täglich steht eine umfangreiche Live-Berichterstattung auf dem Programm. Live übertragen werden die Sportarten Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Freestyle, Curling und Shorttrack. Topaktuell informiert werden alle Olympiafans über alle wichtigen Ereignisse in Pyeongchang mit der News-Sendung „Olympia News Channel“, die täglich in englischer Originalsprache ausgestrahlt wird.

Kommentator beim Curling ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Karina Toth. Das Eiskunstlaufen kommentiert Gabi Jahn.

Die Pressekonferenz zu Snowboard Slopestyle überträgt ORF SPORT + um 10.00 Uhr live aus dem Austria House.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 7. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

