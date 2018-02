FPÖ-Darmann: Missbrauch der 100-Jahr-Feier der Kärntner Volksabstimmung verhindern!

Nationalslowenische Funktionäre wollen offenbar Hobby-Fußballturnier für eigene Zwecke missbrauchen – Alt-Österreicher in Slowenien endlich anerkennen

Klagenfurt (OTS) - Heftige Kritik an den Plänen der Kärntner ÖVP und der Kenia-Koalition für die 100-Jahr-Feier der Kärntner Volksabstimmung und des Freiheitskampfes übt heute neuerlich der Kärntner FPÖ-Obmann und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Landesrat Gernot Darmann. Bekanntlich wollen SPÖ, ÖVP und Grüne die Landesausstellung 2020 in eine Art „Multi-Kulti-Fest“ samt Hobby-Fußballturnier umfunktionieren. Wie heute bekannt wurde, planen offenbar gewisse nationalslowenische Funktionäre insbesondere dieses Hobby-Fußballturnier namens „Europeada“ für eigene Zwecke zu missbrauchen. In der im Internet abrufbaren Bewerbungsbroschüre heißt es dazu wörtlich: „100 Jahre nach der Volksabstimmung in Kärnten/Koroška bietet die Europeada der slowenischen Volksgruppe die Möglichkeit, auf immer noch offene Fragen hinzuweisen.“

Darmann: „Dieser Missbrauch der 100-Jahr-Feierlichkeiten ist völlig inakzeptabel. Es gibt nur zwei offene Fragen. Erstens: Während die slowenische Volksgruppe in Kärnten vorbildlich unterstützt und von Bund und Land Kärnten großzügig gefördert wird, verweigert der Staat Slowenien weiter die Anerkennung der Altösterreicher in Slowenien als eigene Volksgruppe und verfassungsrechtlich geschützte Minderheit. Wann erfolgt endlich diese Anerkennung? Zweitens: Wann werden sich gewisse nationalslowenische Funktionäre in Kärnten, die ständig Wirbel machen, endlich für immer zurückziehen und Frieden einkehren lassen?“

Die FPÖ fordert eine Rücknahme des rot-schwarz-grünen Regierungsbeschlusses und eine Neukonzeption der Jubiläumsfeiern. „Ein Hobby-Fußballturnier, das noch dazu mit 300.000 Euro gefördert und von gewissen nationalslowenischen Funktionären missbraucht wird, hat im Zuge einer würdigen Gedenkfeierlichkeit nichts verloren! Es muss der künftigen neuen Landesregierung überlassen werden, wie ein ehrendes Gedenken für unsere stolze Landesgeschichte aussehen soll“, fordert Darmann, der als einziges Regierungsmitglied die skandalösen Pläne von ÖVP, SPÖ und Grünen für die Landesausstellung 2020 von Beginn an abgelehnt hat.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404