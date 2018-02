Bekanntgabe der Nationalen Gewinner aus Irland bei einem Exklusivevent in Dublin

Dublin (ots/PRNewswire) - Elf Nationale Gewinner aus Irland wurden im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung, die letzte Nacht in der Residenz der Britischen Botschaft in Dublin stattfand, als Kandidaten für die European Business Awards (EBA) ernannt. Bei den von RSM gesponserten EBA handelt es sich um Europas größten Unternehmenswettbewerb.

(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/638191/European_Business_Awards.jpg

)

Die gefeierten Unternehmen wurden von einer unabhängigen Jury, bestehend aus Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, als beste Unternehmen für die 11 Kategorien der Awards ausgewählt. Beim Endentscheid des Wettbewerbs werden sie nun ihr Land vertreten.

Die Veranstaltung bot den teilnehmenden Unternehmensleiterinnen und -leitern die Gelegenheit, mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten und ihre Erfolge im Kreise der "Ones to Watch" zu feiern. Die "Ones to Watch" ist eine engere Auswahl von Unternehmen, die als Kandidaten für die Nominierung zum Nationalen Gewinner vorgeschlagen wurden und allesamt an der Veranstaltung teilnahmen.

Die Nationalen Gewinner für Irland sind:

Nationale Gewinner für Irland Nationaler Gewinner Kategorie Barry McCleary, Megazyme Der RSM-Preis für den Unternehmer des Jahres Integrity360 Der ELITE-Preis für Wachstumsstrategie des Jahres TransferMate Global Payments Der Germany Trade & Invest Preis für Internationalen Ausbau Neylons Facility Management Der Preis für besten Arbeitgeber und beste Personalentwicklung Learnosity Der Preis für Innovation Agile Networks Der Preis für Kunden- und Marktengagement Home Instead Der Preis für Soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein EPS Group Der Preis für Digitale Technologie DesignPro Automation Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von 0 bis 25 Mio. Euro Irish Dog Foods Limited Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von 26 bis 150 Mio. Euro Winthrop Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz über 150 Mio. Euro

Der britische Botschafter Robin Barnett CMG sagte: "Es war mir eine große Freude, Gastgeber dieser Veranstaltung zu sein und den Erfolg der 11 nominierten Unternehmen zu feiern, die Irland als Nationale Gewinner bei den European Business Awards vertreten werden. Ihr entschlossenes Streben nach Erfolg ist ein Vorbild für andere. Wir sehen sie schon jetzt als Gewinner. Die Britische Botschaft in Irland und die Abteilung für Internationalen Handel des Vereinigten Königreichs freut sich darauf, diese Unternehmen in ihren Wachstumsplänen im Vereinigten Königreich zu unterstützen, während sie sich weiterentwickeln. Das Vereinigte Königreich ist ein großartiger Ort, um Handel zu betreiben. Es bietet eines der weltweit aufgeschlossensten und unternehmensfreundlichsten Geschäftsumfelder und bietet Unternehmen wie diesen Zugang zu Innovation, Forschung und Entwicklung, Finanzmitteln und talentierten Arbeitskräften. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Unternehmen weiter wachsen und florieren werden."

Gründungs- und Managementpartner von RSM Irland John Glennon kommentierte: "Wir arbeiten mit unserer Kundschaft zusammen, um sie bei Ihren Wachstumsbestrebungen im In- und Ausland zu unterstützen, deswegen erkennen wir den Wert von Mitbestimmung und Erfolg auf der europäischen Bühne, der von den European Business Awards geboten wird. Als Verfechter mittelständischer Unternehmen sind wir stets beeindruckt vom Standard und der Vielfalt der Unternehmen, die in Irland operieren, und über das globale RSM-Netzwerk befinden wir uns in einer guten Position, ihre internationale Wachstumspläne zu unterstützen und voranzutreiben."

In seiner Rede bei den Awards in Dublin gratulierte Julian Caplin, Transaction Advisory Services Partner mit RSM Ireland, den Gewinnern und meinte: "Es wird deutlich, dass Sie als führende Unternehmen echte Leidenschaft für das, was Sie tun, verströmen und es ist diese Leidenschaft, die Ihnen dabei hilft, Ihren Unternehmenserfolg voranzutreiben. In RSM teilen wir diese Leidenschaft - wir sind begeistert davon, wertvolle Unternehmensberatung zu leisten, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Die Nationalen Gewinner der jeweiligen Kategorien werden einer weiteren Beurteilung unterzogen und die endgültigen Gewinner werden im Mai 2018, im Rahmen der European Business Awards Gala Final in Warschau, Polen, bekanntgegeben.

Unabhängig davon treten die Unternehmen auch bei einer öffentlichen Abstimmung an, und im Rahmen der Gala Final wird auch der "European Public Champion" gekürt. Die öffentliche Abstimmung ist ab dem 31. Januar möglich. Abstimmen können Personen auf der ganzen Welt. Letztes Jahr wurden bei der öffentlichen Abstimmung 250.000 Stimmen abgegeben. Um sich die Videos anzuschauen und für Ihr favorisiertes Unternehmen abzustimmen, gehen Sie bitte auf:

http://www.businessawardseurope.com

Die European Business Awards werden mittlerweile in ihrem elften Jahr vergeben und ihr primäres Ziel ist es, die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa zu unterstützen. Letztes Jahr beteiligten sich 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern. Zu den Sponsoren und Partnern gehören RSM, ELITE, Germany Trade & Invest und PR Newswire.

Über die European Business Awards:

Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa unterstützen.

Das Programm der European Business Awards dient der europäischen Unternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht:

Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und von Unternehmen.

Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele herausragender Leistungen mit Vorbildwirkung auf.

Es sucht den Dialog mit der europäischen Unternehmensgemeinschaft und ruft zu Gesprächen über wichtige Themen auf.

Die European Business Awards finden bereits zum 11. Mal statt. Letztes Jahr beteiligten sich 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern. Zu den Sponsoren und Partnern gehören RSM, ELITE, Germany Trade & Invest und PR Newswire, Bureau Van Dijk, SDL Managed Translation.

http://www.businessawardseurope.com.

Twitter: @rsmEBA

Facebook: http://www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn: die Unternehmensseite "The European Business Awards"

Über RSM:

RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehr als 120 Länder, 800 Niederlassungen und über 43.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst. Das auf Gebühren beruhende Gesamteinkommen beläuft sich auf 5,1 Milliarden USD.

Als integriertes Team teilen wir Kompetenzen, Erkenntnisse und Ressourcen, sowie einen kundenorientierten Ansatz, der auf einem tiefen Verständnis der Unternehmen unserer Kunden basiert. Auf diese Weise befähigen wir sie, zuversichtlich voranzukommen und ihr ganzes Potenzial zu realisieren.

RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Ziel verfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz-und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.

Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denen jedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbst keine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Mitgliedsunternehmen werden von einer gemeinsamen Vision geleitet, nämlich qualitativ hochwertige professionelle Dienstleistungen anzubieten - sowohl auf ihren jeweiligen inländischen Märkten als auch bei der Erfüllung des internationalen professionellen Dienstleistungsbedarfs ihres Kundenstamms. http://www.rsm.com

Über ELITE:

ELITE ist ein Vollservice-Programm, das mit Fokus auf das Verständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln und Wachstumsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen vorantreiben soll. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf einem exklusiven Ausbildungs- und Tutorenmodell basiert und durch den Zugang zur Unternehmens- und Finanzwelt unterstützt wird. Es soll Unternehmen auf die nächste Stufe von Wachstum und Investitionen vorbereiten.

Für weitere Informationen über das Programm, die Unternehmen und eine vollständige Auflistung der Partner besuchen Sie bitte:

http://www.elite-growth.com

Über PR Newswire:

PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten mithilfe komplett umsetzbarer Berichterstattung und Beobachtung Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und soziale Medienkanäle.

PR Newswire kombiniert das weltweit größte Multi-Channel- und multikulturelle Content-Verbreitungs- und Optimierungsnetz mit umfassenden Instrumenten zur Koordinierung von Arbeitsabläufen und Plattformen und unterstützt Unternehmen somit weltweit, die sich bietenden Chancen zu nutzen und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende Kunden in Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.

Für ausführlichere Informationen über PR Newswire besuchen Sie bitte http://www.prnewswire.co.uk

Über Germany Trade & Invest:

Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Die Gesellschaft fördert die Schaffung und Sicherung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der Bundesrepublik Deutschland als Technologie- und Wirtschaftsstandort. Mit über 50 Standorten in Deutschland und seinem Partnernetzwerk auf der ganzen Welt unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten, fördert Deutschland als Technologie- und Wirtschaftsstandort und unterstützt ausländische Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in Deutschland.

Über Partner und Sponsoren:

Bureau Van Dijk:

Bureau Van Dijk ist eine Moody's Analytics Company, die Informationen von Privatunternehmen erfasst und anreichert, damit ihre Kunden die bestmöglichen Entscheidungen treffen und ihre Effizienz optimal steigern können. Mit Informationen zu mehr als 275 Millionen Unternehmen in allen Ländern weltweit, ist die Gesellschaft die Quelle für Daten zu Privatunternehmen. Gewissheit ist eine hochgeschätzte Ware in der Geschäftswelt und BVD bietet ihren Kunden äußerst zuverlässige und nützliche Daten. Registrieren Sie sich für einen kostenlosen Testzugang unter http://www.bvdinfo.com

SDL Managed Translation:

SDL ist der weltweit tätige Innovator für Sprachübersetzungstechnologie, -dienstleistungen und Content Management. In den letzten 25 Jahren hat SDL transformative Geschäftsergebnisse mithilfe von differenzierten digitalen Erfahrungen mit Kunden weltweit geschaffen. Für weitere Informationen zu den Sprachdienstleistungen und -technologien oder um schnell und effizient international zu werden, senden Sie bitte eine E-Mail an mantra @ sdl.com oder besuchen Sie

http://www.sdl.com/managed-translation

Founder Patrons:

Die vier Founder Patrons sind AirX, Megazyme, Alpha Trains Group und Remedica; die allesamt Mitglieder der European Business Awards Community sind. Diese erfolgreichen Unternehmen sind die besten Beispiel für die Kernwerte der Awards: Erfolg, Innovation und Ethik. Im Rahmen ihrer Schirmherrschaft unterstützen sie die Förderung und Gründung weiterer erfolgreicher Unternehmen und Unternehmensverbände in ganz Europa. Weitere Informationen über die Founder Patrons finden Sie auf https://www.businessawardseurope.com/patrons

