Der „Wiener Opernball 2018“ im ORF: Noch zwei Tage bis zum Ball der Bälle

Die glanzvollste Ballnacht des Jahres live in ORF 2 und 3sat

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – in zwei Tagen eröffnet das Jungdamen und -herrenkomitee den 62. „Wiener Opernball“. Der ORF ist auch heuer wieder mit umfangreicher Berichterstattung am Ball der Bälle mit dabei. So steht der gesamte Fernsehabend von ORF 2 und 3sat am 8. Februar ganz im Zeichen des Höhepunkts der Ballsaison – von Lisbeth Bischofs Doku „Sehen und gesehen werden“ um 20.15 Uhr über die Live-Berichterstattung mit den letzten Vorbereitungen im Haus am Ring, dem Eintreffen der Gäste am roten Teppich und der großen Eröffnung bis zur Mitternachtsquadrille. Am Tag nach dem Ballereignis präsentiert Kristina Inhof um 20.15 Uhr in ORF eins in „Alles Opernball“ einen Rückblick mit allen Stars, Highlights, Aufregern und Glanzlichtern des vergangenen Ballabends. Außerdem übernimmt der Bayerische Rundfunk die ORF-Bilder vom 62. Wiener Opernball live.

#Opernball: die besten Selfies gesucht! #Hausbesuch: Live-Schaltungen zum TV-Publikum

Unter #Opernball werden in den sozialen Netzwerken die besten und schrägsten Selfies rund um den glamourösen TV-Abend gesammelt. Die Userinnen und User werden dazu aufgerufen, ein Foto vom eigenen Opernballabend – ob daheim vor dem Fernseher, bei einer Party oder am Ball der Bälle selbst – auf Facebook, Twitter oder Instagram hochzuladen. Ein Best-of der Bilder gibt es am Ende der Opernball-Live-Übertragung zu sehen. Darüber hinaus werden einige User, die zusätzlich den #Hausbesuch verwenden, live und direkt per WhatsApp in die TV-Übertragung geschalten.

Der „Wiener Opernball“ – am 8. Februar ab 20.15 Uhr in ORF 2 und 3sat

20.15 Uhr: „Sehen und gesehen werden“

Der Wiener Opernball, der Hausball der Wiener Staatsoper, ist alljährlich DER gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison. Sehen und gesehen werden – beides ist nicht selbstverständlich – wie diese 45-minütige Dokumentation von Lisbeth Bischoff zeigt. Und wenn die „Pop-Art-Ikone“ Andy Warhol 1968 die Prophezeiung ausgegeben hat, dass in Zukunft jeder für 15 Minuten weltberühmt sein wird, ist das Schaulaufen auf der Feststiege wohl der beste Beweis der Erfüllung. Der Wiener Opernball – ein Tummelplatz der Selbstdarstellung, der für viel Gesprächsstoff sorgt. Die Mitwirkenden sind jene, die sich durch das Dickicht der Wiener Oper kämpfen.

21.10 Uhr: „Opernball 2018 – Ankunft der Gäste“

Mirjam Weichselbraun, Barbara Rett und Alfons Haider begrüßen das TV-Publikum live in der Wiener Staatsoper zum 62. Opernball. Erster Höhepunkt ist traditionell die Ankunft der Gäste über den Red Carpet und ihr Einzug über die Feststiege.

21.40 Uhr: „Opernball 2018 – Die Eröffnung“

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider bitten Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen im Teesalon der Wiener Staatsoper zum Gespräch, Barbara Rett wirft einen letzten Blick hinter die Kulissen zu den Künstlerinnen und Künstlern der Wiener Staatsoper, bevor mit der österreichischen Bundeshymne und der Europahymne sowie dem Einzug des Jungdamen und -herrenkomitees die offizielle Eröffnung beginnt.

22.50 Uhr: „ZiB 2“

23.05 Uhr: „Opernball 2018 – Das Fest“

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider rücken Größen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ins Scheinwerferlicht, und Barbara Rett widmet sich den Spitzen aus Kunst und Kultur. Zu Ende geht die Live-Übertragung – nach der traditionellen Mitternachtsquadrille – mit den schönsten Bildern und Impressionen des Opernballs 2018.

„Alles Opernball“ am 9. Februar um 20.15 Uhr in ORF eins

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in „Alles Opernball“ am Tag nach dem Wiener Opernball 2018 in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt erstmals durch die Sendung und zeigt, wie die prominenten Gäste gefeiert haben und was sich in den überfüllten Gängen der Staatsoper noch alles ereignet hat.

Der Wiener Opernball – ein multimediales Großereignis im ORF

Der Wiener Opernball im ORF.at-Netzwerk, im Hitradio Ö3, in ORF III und den Programmen der ORF-Landesstudios

Das ORF.at-Netzwerk informiert ausführlich über den Höhepunkt der Ballsaison, u. a. führt auch heuer wieder ein Live-Ticker mit aktuellen Infos und Fotos durch die Nacht. Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ist die gesamte TV-Übertragung des Events als Live-Stream und nachträglich als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT widmet sich dem Opernball ebenfalls ausführlich.

Hitradio Ö3 informiert im Vorhinein über den Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper und berichtet auch am Tag danach ausführlich im „Ö3-Wecker“ und online auf http://oe3.ORF.at über die Highlights des Abends. Radio Wien berichtet am 8. Februar live aus den Logen. Das Reporterteam bittet Prominente vor das Mikrofon und begleitet die Ballgäste durch die Nacht. Im Zentrum der ORF-Wien-Aktivitäten steht die Radio-Wien-Opernballdisco mit DJ Johannes Willrader. Zum Ausklang der Ballnacht lädt Radio Wien seine Hörerinnen und Hörer auf ein Katerfrühstück ein. „Wien heute“ liefert Vorausberichte u. a. über das aktuelle Eröffnungskomitee und die Stargäste. Am Tag des Balls melden sich die „Wien heute“-Reporterinnen und -Reporter vom Red Carpet und direkt aus der Oper. Am Tag darauf präsentiert die Redaktion nochmals die Highlights der Ballnacht.

Einen Tag vor dem Ball-Event, am Mittwoch, dem 7. Februar, präsentiert „ORF III Spezial“ eine Diskussionsrunde unter dem Titel „Opernball – Der Talk“ (21.05 Uhr). Dazu begrüßt Ballinsider Karl Hohenlohe Kommunikationsexpertin Heidi Glück, Kammersänger Heinz Zednik, Opernball-Moderator Alfons Haider, Ex-Opernballorganisatorin Elisabeth Gürtler und Tanzschulbesitzer Roman Svabek.

Die Ö1 Jazznacht am Opernball

Die Ö1 Jazzredaktion wird erstmals mit dem Opernball zusammenarbeiten. In der Galerie in der Staatsoper werden von der Ö1 Jazzredaktion zwei Stunden lang unter dem Titel „Ö1 Jazznacht“ Jazzplatten aufgelegt.

