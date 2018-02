Pensionistenverband gratuliert Renate Anderl und Wolfgang Katzian zu neuen Funktionen

ÖGB und AK sind wichtige Partner des PVÖ, der größten Seniorenvereinigung Österreichs

Wien (OTS) - Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), gratuliert den neuen designierten Präsidenten des ÖGB, Wolfgang Katzian, und der Kammer für Arbeiter und Angestellte, Renate Anderl. Blecha: „Beide Institutionen – unverzichtbar in der politischen Landschaft Österreichs – waren und sind wichtige Partner des Pensionistenverbandes Österreichs, wenn es um die Sicherung und den Ausbau einer solidarischen Gesellschaft in unserem Land geht. Mit Wolfgang Katzian und Renate Anderl an der Spitze ist gewährleistet, dass wir gemeinsam diesen Weg der Solidarität unbeirrbar fortsetzen können werden.“

Auch PVÖ-Generalsekretär Andreas Wohlmuth gratuliert den beiden designierten Präsidenten und erinnert an die Erfolge, die gemeinsam erreicht werden konnten: „Es waren der ÖGB und der Pensionistenverband, die gemeinsam mit einer Unterschriftenaktion, der sich weit mehr als eine Million Österreicherinnen und Österreicher angeschlossen haben, die Steuerreform 2016 durchgesetzt haben. Mit der Arbeiterkammer verbindet den Pensionistenverband viele gemeinsam erreichte Verbesserungen im Rahmen des Konsumentenschutz.“ (Schluss)

