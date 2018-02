RUAG Cyber Security plant beschleunigtes Wachstum und Expansion im EMEA-Markt

Reading (UK) (ots) - Die RUAG Gruppe, ein Schweizer Technologieunternehmen mit Sitz in Bern, hat Veränderungen in ihrer Defense-Sparte bekanntgegeben. RUAGs Cybersparte wird in eine neue Cyber Security Gruppe ausgelagert, zu deren Angebot sowohl die Cyber-Services von RUAG als auch die Produkte von Clearswift gehören.

Chef der neu gegründeten Cyber-Security-Sparte von RUAG wird Heath Davies, derzeit CEO von Clearswift, einem britischen IT-Sicherheitsunternehmen, das Ende 2016 von RUAG übernommen wurde. Davies wird die Position des Senior Vice President bei RUAG Cyber Security übernehmen und das Führungsteam leiten. Gleichzeitig wird er seine Funktion als CEO von Clearswift weiter ausüben und direkt an den CEO der RUAG Gruppe, Urs Breitmeier, berichten.

Durch die Veränderungen ist die neue Gruppe in der Lage, Know-how und Fähigkeiten beider Teams zu nutzen, um Wachstum zu beschleunigen und RUAGs Präsenz im Bereich Cybersicherheit im EMEA Markt sowie in aller Welt zu erweitern.

"Das Know-how und das Wissen der beiden Teams sowie das Produkt- und Serviceangebot des zusammengeführten Portfolios werden Wachstum und Innovation weiter fördern", sagt Heath Davies. "Die RUAG Expertise auf dem Gebiet der Abwehr von Cyberangriffen gepaart mit dem Portfolio aus A-DLP- (Adaptive Data Loss Prevention) und Basistechnologie von Clearswift führt Produkte der Spitzenklasse auf dem Cybersicherheitsmarkt zusammen."

Nachdem Michael Kretschmer den Ausbau und das Wachstum für Clearswift in der DACH-Region drei Jahre lang erfolgreich vorangetrieben hat, wurde er zum "VP EMEA" für die Sparte Clearswift RUAG Cyber Security ernannt. Seit 2014 ist es Kretschmer gelungen, die Neupositionierung und den Ausbau der DACH-Organisation von Clearswift sehr erfolgreich voranzutreiben. In Zukunft wird er seinen Fokus zusätzlich auch auf UK & Irland, Frankreich, Benelux und die nordischen Länder richten.

Neben Kretschmer wurde Jason Phelps zum "VP Sales UK & Irland" von Clearswift ernannt. Sein Schwerpunkt ist der Ausbau der Vertriebsaktivitäten in GB und die Steigerung des Umsatzes in der Region. Nach leitenden Tätigkeiten bei Actiance Inc., Exonar und Splunk bringt Phelps auf dem Technologiesektor weitreichende Erfahrung mit.

