Pannonischer Handelstag 2018:

Diese Chancen bietet der digitale Handel

Eisenstadt (OTS) - Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Burgenland lädt am Dienstag, 6. Februar, ab 17 Uhr zum Netzwerk- und Branchentreffen „Pannonischer Handelstag 2018“ in den Festsaal der Wirtschaftskammer in Eisenstadt ein. Vor Ort werden von Experten die neuesten Trends und Strategien zum Offline- und Onlinehandel vorgestellt.

Trotz zunehmender Bedeutung der Digitalisierung bleibt der Mensch wichtigster Faktor im Handel der Zukunft. Laut einer Studie der KMU Forschung können 59 % der heimischen Einzelhändler mit ihrem Geschäftsmodell flexibel auf den technologischen Wandel reagieren. Der Handel weist damit einen höheren Digitalisierungsgrad als die österreichische Gesamtwirtschaft auf. „Trotzdem müssen sich heimische Händler weiterhin offensiv den Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung stellen,“ lädt die Obfrau der Sparte Handel, Kommerzialrätin Andrea Gottweis, MSc, zum Pannonischen Handelstag 2018 ein.

Mit spannenden Vorträgen von Experten zu den Themen Logistik im E-Commerce und Strategien im Offline- und Onlinehandel bietet der Pannonische Handelstag eine Wissens- und Netzwerkplattform für heimische Handelsunternehmen. Im Anschluss gibt es in der Info-Area die Möglichkeit zum Informationsaustausch und Netzwerken.

Pannonischer Handelstag 2018, Dienstag, 6. Februar 2018, 17 Uhr, Festsaal Wirtschaftskammer Burgenland, Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt.

Anmeldung unter: E handel@wkbgld.at oder T 05 90 907-3313

