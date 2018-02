Hard Rock International gibt Zusammenarbeit mit GiG zur Einrichtung eines Online-Kasinos bekannt

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - Hard Rock International - Inhaber einer der bekanntesten Marken der Welt - gibt bekannt, dass sein Bereich iGaming eine strategische Partnerschaft mit der Gaming Innovation Group (GiG) eingegangen ist, um ein neues Online-Kasino einzurichten.

"Hard Rock hat den ehrgeizigen Plan, im internationalen Bereich des Online-Gaming global führend zu werden", sagte Kresimir Spajic, leitender Vizepräsident für Online Gaming bei Hard Rock. "Wir wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen mit GiG den Markt aufmischen können, durch Produktinnovation und einzigartiges Umfeld für die Benutzer."

"Wir sind erfreut darüber, Teil der inspirierenden und innovativen Pläne von Hard Rock International zu sein, zu einem weltweit führenden Unternehmen des internationalen Online-Gaming zu werden", sagte Robin Reed, CEO von GiG. "Das Online-Kasino wird ein herausragendes Produkt mit dem Knistern der Musik-, Entertainment-und Lifestylemarke von Hard Rock."

GIG wird Hard Rock mit einem modernen digitalen Portal für die Konsumenten ausstatten und zudem mit der Back-end- Plattform zur Verwaltung der betrieblichen Abläufe. Das Online-Kasino wird vom Design- und Entwicklungsteam von GIG in Zusammenarbeit mit Hard Rock entwickelt. Das Angebot wird im Jahr 2018 eingeführt. GiG gab zudem bekannt, dass es das Antragsverfahren für eine Unternehmenslizenz für Dienste der Kasinobranche in New Jersey eingeleitet hat, was das Unternehmen in einen dritten regulierten Markt bringt.

Hard Rock International investierte kürzlich 500 Millionen USD in das Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City, das im Sommer 2018 öffnet. Diese Investition fügte dem Portfolio von 11 Kasinos den zweitgrößten Spielemarkt in den USA hinzu.

Weitere Informationen über Hard Rock International erhalten Sie unter www.hardrock.com.

Hard Rock International:

Hard Rock International (HRI) ist mit 180 Cafés, 24 Hotels und 11 Kasinos in 75 Ländern vertreten und eines der bekanntesten Unternehmen der Welt. Begonnen hat alles mit einer Gitarre von Eric Clapton. Heute besitzt Hard Rock die weltweit größte Sammlung musikalischer Erinnerungsstücke, die an den Standorten in aller Welt ausgestellt werden. Hard Rock ist außerdem für Bekleidung mit Sammlerwert und musikbezogenen Merchandise, Hard Rock Live-Konzertorte und eine prämierte Website bekannt. HRI besitzt die globalen Markenrechte an allen Hard-Rock-Marken. Das Unternehmen besitzt, betreibt und lizenziert Cafés in berühmten Städten, darunter London, New York, San Francisco, Sydney und Dubai. HRI besitzt, lizenziert und führt zudem Hotels und Kasinos weltweit. Zu den Destinationen gehören die beiden erfolgreichsten Hotel- und Kasino-Liegenschaften des Unternehmens in Tampa und Hollywood (Florida), die beide im Besitz der HRI-Muttergesellschaft The Seminole Tribe of Florida sind und von ihr betrieben werden, sowie Häuser in Bali, Cancún, Ibiza, Las Vegas und San Diego. Zu dem kommenden Standorten von Hard Rock Cafés gehören St. Petersburg, Kairo, Breslau und Chengdu. Neue Hotel-, Kasino- oder Hotel-Kasino-Projekte von Hard Rock sind in Atlanta, Atlantic City, Berlin, Budapest, London, Los Cabos, Malediven, New York City, Ottawa, Dalian und Haikou in China geplant. Weitere Informationen über Hard Rock International erhalten Sie unter www.hardrock.com.

GIG:

Die Gaming Innovation Group Inc. ist ein Technikunternehmen, das für die gesamte Wertschöpfungskette der iGaming-Branche Produkte und Dienstleistungen anbietet. Die Gaming Innovation Group wurde 2012 gegründet und ihre Vision lautet: "To open up iGaming and make it fair and fun for all". Mit unserem System der Produkte und Dienste verbinden wir Betreiber, Lieferanten und Benutzer, um die besten iGaming-Umfelder der Welt bereitzustellen. Die Gaming Innovation Group hat ihren Sitz in Malta und ist an der Börse in Oslo unter dem Tickersymbol GIG verzeichnet.

