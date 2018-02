Leitl: Schultes war und ist ein verlässlicher Sozial-Partner!

WKÖ-Präsident würdigt „sachlich und menschlich hervorragende Zusammenarbeit“

Wien (OTS) - Die Präsidenten der Landwirtschaftskammern haben heute den Vorarlberger Präsidenten der Landwirtschaftskammer Vorarlberg und Milchbauern Josef Moosbrugger zum neuen Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich einstimmig designiert. Moosbrugger wird den derzeitigen Präsidenten Hermann Schultes Mitte Mai ablösen.

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl nahm den bevorstehenden Führungswechsel in der LK Österreich zum Anlass, um sich bei Hermann Schultes für die „sachlich und menschlich hervorragende Zusammenarbeit in der Sozialpartnerschaft“ zu bedanken: „Hermann Schultes ist im besten Sinn des Wortes handschlagfest, was er zugesagt hat, hat stets gehalten. Schultes ist ein konstruktiver - und oft auch hartnäckiger - Interessenvertreter der heimischen Bauern, der aber als Sozialpartner stets auch das große Ganze in unserer Republik im Fokus hat. Bei der Kooperation von Wirtschaft und Landwirtschaft, etwa was die Kooperation von Nahrungsmittelwirtschaft und Tourismus betrifft, haben wir gemeinsam viel Positives erreicht. Ich bedanke mich daher schon heute bei Hermann Schultes für das bisherige Miteinander, für seinen Einsatz und seine menschliche Verlässlichkeit.“

Dem designierten LK- Österreich-Chef Josef Moosbrugger wünscht Leitl bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen alles Gute und sagt ihm seitens der Wirtschaft eine unverändert positive und konstruktive Zusammenarbeit zu. Der umfassende bevorstehende Generationenwechsel in der Sozialpartnerschaft werde nichts am „Hauptziel der Sozialpartnerschaft ändern, die Menschen unseres Landes in turbulenten Zeiten der Veränderung zu begleiten und ihnen Sicherheit und Optimismus zu vermitteln.“ (PWK069/RH)

