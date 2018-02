Julia Dujmovits: AUVA-UKH Graz rettet Olympiateilnahme

Snowboard-Olympiasiegerin erfolgreich operiert

Graz (OTS) - Bei einem Sturz im gestrigen Parallelriesentorlauf auf der Gerlitzen zog sich Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits einen Bänderriss im linken Daumen zu, der heute im AUVA-UKH Graz operiert wurde. Der 30-minütige Eingriff verlief sehr gut. Die Sportlerin konnte – ausgestattet mit einer Spezialschiene – das AUVA-Unfallkrankenhaus heute am Nachmittag schon wieder verlassen. „Für den Wettkampf wurde eine spezielle Schiene angefertigt“, so der stellvertretende ärztliche Leiter des UKH Graz, Oberarzt Dr. Günter Kohrgruber.

Im AUVA-Unfallkrankenhaus Graz werden pro Jahr rund 7.000 stationäre Fälle behandelt sowie 50.000 ambulante Behandlungen und 5.000 Operationen durchgeführt. Im Jahr 2017 wurden 5.690 Sportunfälle erfolgreich behandelt.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind über 4,9 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber und übernimmt dafür die Haftung für Arbeitsunfälle und das Auftreten von Berufskrankheiten. Prävention ist die Kernaufgabe der AUVA, denn Unfallverhütung und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senken die Kosten für die weiteren Kernaufgaben Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern.

Die AUVA betreibt die Unfallkrankenhäuser Meidling und Lorenz Böhler in Wien, die Unfallkrankenhäuser Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Kalwang sowie die Rehabilitationszentren Meidling, Weißer Hof in Niederösterreich, Häring in Tirol und die Rehabilitationsklinik Tobelbad in der Steiermark. In den Einrichtungen der AUVA werden jährlich über 367.000 Patientinnen und Patienten behandelt, davon mehr als 40.000 stationär.

Die AUVA in zwei Minuten

Rückfragen & Kontakt:

AUVA-Hauptstelle

Mag. Sonja Rosenberger

Tel: +43 5 93 93-22911

Mobil: +43 676 833 95 1818

Email: sonja.rosenberger @ auva.at

www.auva.at/presse