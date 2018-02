Kunden wählen Mariazellerbahn zur besten Regionalbahn Österreichs

LR Wilfing: „Die großen Investitionen in die Attraktivierung der Bahn tragen Früchte“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hat als unabhängiges Forschungsinstitut knapp 7.000 Kunden zu ihren Erfahrungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen befragt. Im Bereich der Neben- und Regionalbahnen wurde die Mariazellerbahn als beste Regionalbahn Österreichs gewählt. „Vor allem, dass die Kunden die Mariazellerbahn auf Platz 1 gewählt haben, ist eine große Auszeichnung und zeigt, dass sich die großen Investitionen in die Attraktivierung der Bahn Früchte tragen. Dass es österreichweit die beste Regionalbahn ist, zeigt einmal mehr, dass wir in Niederösterreich die richtigen Schritte für unsere Kunden, aber auch für die Wertschöpfung in strukturschwächeren Regionen setzen“, zeigt sich Verkehrs-Landesrat Karl Wilfing erfreut.

Die Bewertungen und Erfahrungen Dritter stellen eine wichtige Entscheidungshilfe in der Gesellschaft dar, ob konventionell oder digital. „Unter den 300 beliebtesten Unternehmen bei über 400.000 Bewertungen quer durch alle Gesellschafts- und Altersschichten zu sein, bekräftigt unseren Kurs der Modernisierung. Ein großes Dankeschön gilt hier vor allem dem Team der Mariazellerbahn, die jeden Tag zu diesem Erfolg beitragen“, so NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl.

„Diese Studie bestätigt auch die Ergebnisse unserer Befragung zur Kundenzufriedenheit, wo wir mit der Note 1,18 ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt bekommen haben. Wir werden diesen erfolgreichen Kurs der Mariazellerbahn weiterführen“, so Wilfing abschließend.

Nähere Informationen: Büro LR Wilfing, Florian Liehr, Telefon 02742/9005-12324, E-Mail florian.liehr @ noel.gv.at, NÖVOG, MMag. Martin Prikoszovich, Telefon 02742/360 990-13, E-Mail noevog.presse @ noevog.at, www.noevog.at, www.mariazellerbahn.at.

