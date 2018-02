Strasser: Bauernbund begrüßt geordnete Hofübergabe in der LK Österreich

Dank an Hermann Schultes für seine Arbeit in den vergangenen Jahren

Wien (OTS) - Bauernbund-Präsident Abg. z. NR Dipl.-Ing. Georg Strasser begrüßt die heute von den Präsidenten der Landwirtschaftskammern Österreich vorgenommene einstimmige Designierung des Vorarlberger Milchbauern Josef Moosbrugger zum künftigen Präsidenten der LK Österreich. Gleichzeitig dankt er dem bisherigen Präsidenten Hermann Schultes für dessen erfolgreichen und vorausschauenden Einsatz für die heimischen Bäuerinnen und Bauern. "Die Landwirtschaft hat damit in einer Zeit schwieriger Herausforderungen wieder einmal Geschlossenheit bewiesen und eine zentrale personelle Weichenstellung für die Zukunft vorgenommen. In den Monaten bis zur offiziellen Amtsübergabe Mitte Mai ist eine geordnete Hofübergabe garantiert", so Strasser in einer ersten Stellungnahme.

Die Land- und Forstwirtschaft stehe vor eine Reihe von essenziellen Herausforderungen wie die Sicherung der bäuerlichen Familienbetriebe, die Vertiefung der Kooperation mit dem Tourismus bis hin zur Zusammenführung der Sozialversicherung und nicht zuletzt die Neugestaltung der Europäischen Agrarpolitik GAP nach 2020. "Hermann Schultes hat dafür wichtige Weichenstellungen auf den Weg gebracht und zahlreiche Erfolge beispielsweise bei der Verankerung der Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln erzielt. Die Landwirtschaftskammern in Österreich haben in den vergangenen Jahren bedeutende Strukturmaßnahmen ergriffen, die die Zukunft der bäuerlichen Interessenvertretung sichern helfen. Der Bauernbund dankt Hermann Schultes für dessen großen persönlichen Einsatz über viele Jahre hindurch. Mit Josef Moosbrugger folgt ihm eine Persönlichkeit, die über 20 Jahre als Stadtrat in Dornbirn auch die Anliegen der städtischen Bevölkerung kennenlernen und mitgestalten durfte. Er wird damit eine breite inhaltliche und gesellschaftspolitische Erfahrung in seine neue Herausforderung einbringen. Mit seiner 18-jährigen Erfahrung als Präsident der LK Vorarlberg genießt er unser volles Vertrauen. Er wird die notwendigen Schritte für eine zukunftsorientierte Ausrichtung der bäuerlichen Interessenvertretung im Sinne unserer bäuerlichen Familienbetriebe in Österreich weiterführen", so Strasser.

Strasser hob neben Moosbruggers Erfahrung als Obmann des Milchwirtschaftsausschusses dessen Engagement in der bäuerlichen Jugendarbeit, im Maschinenring, im Marketing regionaler Lebensmittelspezialitäten und im Waldbesitzerverband hervor. "Wir sind sicher, mit Josef Moosbrugger die im Regierungsübereinkommen formulierten sowie auf europäischer Ebene anstehenden Herausforderungen und Zielsetzungen zum Wohl der Bäuerinnen und Bauern in Österreich bewältigen zu können", erklärt Strasser abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich,

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien, www.bauernbund.at,

Tel.: +43 1 5058173-11, E-Mail: presse @ bauernbund.at