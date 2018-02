Gedenkjahr 2018: Eine Onlineplattform – mehrere Ausstellungen

Töne und Videos aus dem Archiv der Österreichischen Mediathek

Wien (OTS) - Am 2. Februar 2018 wurde im Technischen Museum Wien Geschichte lebendig: Die Generaldirektorin Dr. Gabriele Zuna-Kratky, Bundespräsident a. D. Dr. Heinz Fischer und die Zeithistorikerin Dr. Heidemarie Uhl sprachen zum „Gedenkjahr 2018“. Dr. Gabriele Fröschl, Österreichische Mediathek, stellte die Onlineplattform zum Gedenkjahr 2018 mit historischen O-Tönen vor.

Das Jahr 2018 liefert mehrfach Anlass, über Brüche und Wendepunkte der österreichischen Geschichte im 20. Jahrhundert nachzudenken und deren Bedeutung für unsere Gegenwart zu hinterfragen. Im Gegensatz zu früheren historischen Wendepunkten steht für die Erinnerung an historische Ereignisse des 20. Jahrhunderts durch die aus diesem Zeitraum vorhandenen audiovisuellen Medien eine besondere Quellengattung zur Verfügung, die eine grundsätzlich neue Qualität der Erinnerbarkeit und der Vergegenwärtigung ermöglichen. Die Österreichische Mediathek des Technischen Museums Wien bewahrt als österreichisches audiovisuelles Archiv diesen Schatz an historischen Medienquellen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts und macht eine Auswahl daraus in Form mehrerer Onlineausstellungen neu zugänglich.

"Die Mediathek bewahrt einen sehr fragilen Schatz: das audiovisuelle Gedächtnis Österreichs. Medienquellen gehören zu jenen Dokumenten, die besonders stark vom Verfall bedroht sind. Gerade die Onlineausstellungen der Mediathek sind ein Fenster zu diesem audiovisuellen Gedächtnis und weisen auf die Wichtigkeit der Bewahrung unseres medialen Kulturerbes hin."

(Gabriele Zuna-Kratky, Generaldirektorin Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek)

Eine Onlineplattform – mehrere Ausstellungen

Im Rahmen der Onlineplattform können so über 500 historische Dokumente zur österreichischen Geschichte neu kontextualisiert abgerufen werden. Die Ausstellungen werden im Lauf des Jahres 2018 freigeschaltet und sind danach dauerhaft über die Webseite der Österreichischen Mediathek abrufbar.



Ausstellungen zu folgenden Themen:

13. März 1938 – der „Anschluss” an das nationalsozialistische Deutsche Reich : Die nationalsozialistische Machtübernahme und der „Anschluss“ Österreichs bringen eine massive Propagandawelle, staatlichen Terror sowie Verhaftungen politischer Gegner/innen mit sich und zwingen vor allem jüdische Mitbürger/innen zu Flucht und Exil … (online ab 2. Februar 2018)

: Die nationalsozialistische Machtübernahme und der „Anschluss“ Österreichs bringen eine massive Propagandawelle, staatlichen Terror sowie Verhaftungen politischer Gegner/innen mit sich und zwingen vor allem jüdische Mitbürger/innen zu Flucht und Exil … (online ab 2. Februar 2018) 1968/1978 – das Erwachen der österreichischen „Zivilgesellschaft“ : 1968 und 1978 umfassen einen Zeitraum gesellschaftlicher, kultureller und politischer Veränderungen. (online ab Mai 2018)

: 1968 und 1978 umfassen einen Zeitraum gesellschaftlicher, kultureller und politischer Veränderungen. (online ab Mai 2018) 12. November 1918 – der Geburtstag der Republik Österreich : Die Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg führte zum Zerfall des Habsburgerreiches. Unter den Nachfolgestaaten gab es Sieger, wie die Tschechoslowakei und Polen, aber auch Besiegte, wie Ungarn oder die Republik Deutsch-Österreich – die Erste Republik. (online ab Oktober 2018)

: Die Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg führte zum Zerfall des Habsburgerreiches. Unter den Nachfolgestaaten gab es Sieger, wie die Tschechoslowakei und Polen, aber auch Besiegte, wie Ungarn oder die Republik Deutsch-Österreich – die Erste Republik. (online ab Oktober 2018) 1988 – Vergangenheitsbewältigung in Österreich : In der Geschichtspolitik spielen die Debatten um den Umgang Österreichs mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit eine zentrale Rolle. Im „Bedenkjahr 1988“ wurde die historische Positionierung Österreichs als „erstes Opfer des Nationalsozialismus“ hinterfragt … (online ab Oktober 2018)

: In der Geschichtspolitik spielen die Debatten um den Umgang Österreichs mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit eine zentrale Rolle. Im „Bedenkjahr 1988“ wurde die historische Positionierung Österreichs als „erstes Opfer des Nationalsozialismus“ hinterfragt … (online ab Oktober 2018) „100 Jahre – 100 Töne“ : 100 Frauen und Männer erzählen in 100 Geschichten Erlebnisse aus 100 Jahren - eine Zeitreise von den Anfängen der Ersten Republik bis ins dritte Jahrtausend … (online ab November 2018)



: 100 Frauen und Männer erzählen in 100 Geschichten Erlebnisse aus 100 Jahren - eine Zeitreise von den Anfängen der Ersten Republik bis ins dritte Jahrtausend … (online ab November 2018) Zwei Pakete mit Unterrichtsmaterialien zu: „Fluchtgeschichten“ und „Woher bekomme ich meine Informationen?“ (Arbeitstitel, online ab März 2018)

Link zur Onlineplattform: www.mediathek.at/gedenkjahr-2018

