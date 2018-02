Wien: Alkohol und Drogenschwerpunkt

Wien (OTS) - Am 03. und 4. Februar 2018 wurde in der Zeit von 18.00 Uhr bis 08.00 Uhr durch das Landesverkehrsamt eine verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrolle in Wien durchgeführt. Neben der Anhaltung von 22 positiv auf Suchtmittel getesteten Lenkern, konnten die Polizisten weitere Erfolge für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr verzeichnen.

1 alkoholisierter Lenker über 0,5 Promille

20 Führerscheinabnahmen aufgrund Beeinträchtigung durch Suchtgift

26 Anzeigen und 24 Organmandate im sonstigen Verkehrsbereich

61 Alko-Vortests

1 Akomattest

3 Anzeigen (Lenken ohne Führerschein)

3 Kennzeichenabnahmen

1 Sicherstellung von Suchtgift

1 Verweigerung der Blutabnahme

