Wien: Vier verletzte Polizisten nach Widerstand

Wien (OTS) - Rudolfsheim-Fünfhaus:

Polizisten wurden am 04. Februar 2018 gegen 02.00 Uhr im Zuge des Streifendienstes auf einen Mann aufmerksam, der im Bereich der Sechshauser Straße mit einer Taschenlampe entgegenkommende Fahrzeuglenker blendete. Aus diesem Grund wurde er aufgefordert stehen zu bleiben. Es wurde versucht mit dem Mann ein Gespräch zu führen, jedoch verhielt dieser sich sofort aggressiv und begann die Beamten anzuschreien und zu beschimpfen. Als nach mehrmaligen Abmahnungen und Versuchen den Mann zu beruhigen die Festnahme ausgesprochen wurde, versetzte dieser plötzlich einer Polizistin einen Faustschlag ins Gesicht. Mit Faustschlägen und Fußtritten versuchte er sich weiterhin der Festnahme zu entziehen. Drei Beamte wurden verletzt, wobei eine Beamtin ihren Dienst nicht mehr fortsetzten konnte. Der 41-Jährige wurde festgenommen.

Leopoldstadt:

Am 04. Februar 2018 gegen 14.00 Uhr pöbelte ein 43-Jähriger am Praterstern mehrere Passanten in der Bahnhofshalle an. Dabei versuchte er auch auf einen Passanten einzuschlagen. Ein Securitymitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes wurde darauf aufmerksam und ging dazwischen. Dabei versetzte der 43-Jährige dem Securitymitarbeiter einen Schlag ins Gesicht. Auch im Zuge der Festnahme setzte er einen Widerstand und versuchte sich durch Schläge und Tritte dieser zu entziehen. Der Mann wurde angezeigt und festgenommen. Der Securitymitarbeiter und ein Beamter wurden verletzt.

