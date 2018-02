Wien-Ottakring: Vier Personen mit Rauchgasvergiftung

Wien (OTS) - Am 04. Februar 2018 kam es gegen 03.45 Uhr in einer Wohngemeinschaft in der Roseggergasse zu einem Brand in der Küche. Eine 30-Jährige vergaß nach dem Kochen den Topf auf dem eingeschalteten Herd, wodurch ein Brand entstand. Mit Hilfe von Nachbarn gelang es ihr diesen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zu löschen. Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

