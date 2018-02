Valentinstag 2018 in der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Am Valentinstag haben die Unternehmen der Wien Holding wieder jede Menge besondere Angebote für Verliebte parat: von den Themenführungen „Unsere Stadt – zu zweit“ im Jüdischen Museum Wien und „In Love with Nature“ im Kunst Haus Wien, über das „Zeit zu zweit“-Massagepaket der Therme Wien, bis zum Romantik-Dinner bei Kerzenschein der DDSG Blue Danube. Mit diesen Tipps lässt sich der Tag der Liebenden auf stimmungsvolle Art und Weise verbringen.

Jüdisches Museum Wien: „Unsere Stadt – zu zweit"

Das Jüdische Museum Wien feiert den Valentinstag mit einer besonderen Valentinstags-Führung am 14. Februar um 17:00 Uhr im Museum Dorotheergasse: BesucherInnen können zu zweit das Museum an diesem Tag aus der Nähe erleben, egal ob Verliebte, Verlobte, lang Liierte oder Verheiratete. Bei „Unsere Stadt – zu zweit“ erzählen Objekte aus der Dauerausstellung, dem Schaudepot und dem Archiv von Hochzeitsreisen, Eheringen, Verträgen, Trauhimmeln und einigen berühmten Beziehungen. Zur Einstimmung werden alle TeilnehmerInnen auf ein Glas koscheren Sekt eingeladen, den sie im Café Eskeles genießen können.

Um Anmeldung unter der Telefonnummer 01 535 04 31-130 oder per Mail unter tours @ jmw.at wird gebeten. Die Teilnahme an der Führung ist für BesucherInnen mit gültigem Ausstellungsticket frei. Tickets:

Normal EUR 12 / Ermäßigt EUR 10 / Studierende bzw. Präsenz- / Zivildiener EUR 8. Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien.

Kunst Haus Wien: „In Love with Nature!“

Zum Valentinstag lädt das Kunst Haus Wien Paare & Singles, von frischverliebt bis glücklich alleine zu einer exklusiven Führung mit der Kuratorin Verena Kaspar-Eisert durch die aktuelle Fotoausstellung „Visions of Nature“ ein. Dabei steht die Beziehung von Mensch und Natur zur Diskussion. Vor allem die Rolle der Natur heute als Projektionsfläche von Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten und die Auseinandersetzung mit Natur als zunehmend schützenswerte Umwelt werden dabei erläutert. Anhand aktueller internationaler fotografischer Positionen, die künstlerisch Natur und Landschaft zum zentralen Thema haben, wird die persönliche Erfahrung mit der Natur, direkt oder über Medien gefiltert, reflektiert. Am Ende des Rundgangs lädt das Museum zu einem Gläschen Sekt.

Um Anmeldung unter anmeldung @ kunsthauswien.com wird gebeten. Treffpunkt: Mittwoch, 14. Februar 2018 um 17:00 Uhr im Foyer des Kunst Haus Wien. Die Führung und ein Glas Sekt sind im Aktionsticket um EUR 8 enthalten.

Therme Wien: Den Valentinstag ganz entspannt verbringen

Die Therme Wien bietet allen Thermenfans zahlreiche Ideen, wie der romantischste Tag des Jahres zelebriert werden kann. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Premium-Kurzurlaub am Valentinstag? Der „Relax! Tagesurlaub“ für zwei um EUR 140,- (statt EUR 156,-) macht das möglich. Der Tag startet mit einem gesonderten Check-in ohne Anstellen und einer Relax Badetasche bestehend aus Leih-Bademantel, Badetüchern und Badeschuhen. Außerdem erwartet die Gäste eine eigene Relax-Lounge im Innen- und Außenbereich der Therme Wien sowie zahlreiche Serviceleistungen wie Snacks, reservierte Liegen, Zugang zu Sauna und Solewelt etc. (Angebot gilt nur am 14.02.2018!)

Verwöhnende Massagen bietet hingegen das „Zeit zu zweit“-Paket der Thermenmassage. Noch bis 13. Februar 2018 erhalten Verliebte im Vorverkauf das Massage-Paket zum Spezialpreis von EUR 130 (statt EUR 144,50). Im Paket enthalten sind zwei Stempelmassagen, zwei klassische Massagen und zwei Gläser Sekt.

Eigens zum Valentinstag hat der Küchenchef des hauseigenen Thermenrestaurants eine spezielle Speisekarte erstellt, die im GenussReich, von 12:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, serviert werden. Vorreservierung ist nicht notwendig.

Webshop unter http://shop.thermewien.at, Reservierung Thermenmassage unter Tel.: +43-1-68009-9611, Reservierung Relax! Tagesurlaub online unter https://tagesurlaub.thermewien.at/ oder Tel.: +43-1-68009-9600. Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien.

DDSG Blue Danube: Valentinstag Romantik Dinner

An Bord des DDSG-Schiffs „Dürnstein“ kann man den romantischsten Tag des Jahres in einem ganz besonderen Ambiente verbringen. Geschmückt mit Rosenblättern kommt schon beim ersten Betreten zauberhafte Stimmung auf. Eine Saxophonistin untermalt den Abend mit stimmungsvollen Klängen und die Bordgastronomie verwöhnt alle Pärchen mit einem Aperitif und anschließendem Vier-Gänge-Menü voller Gaumenfreuden. Bei idyllischer Stimmung kann man so Wien gemeinsam aus einer etwas anderen Perspektive erkunden. Ein Abend voller interessanter Eindrücke und schöner Erlebnisse.

Mittwoch, 14. Februar 2018, 19:00 bis 22:00 Uhr, MS Dürnstein, Abfahrt/Ankunft: Wien Reichsbrücke, Preis: EUR 65 (inkl. Schifffahrt, 4-Gang-Menü, Livemusik und Aperitif), Buchung erforderlich! Informationen zu weiteren Themenfahrten sowie Karten erhältlich unter 01 588 80, im DDSG-Onlineshop unter https://shop.ddsg-blue-danube.at per E-Mail unter info @ ddsg-blue-danube.at oder persönlich in allen DDSG-Verkaufsstellen.

Natürlich sind auch die Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen ein ganz besonderes Geschenk! Ob Flaschenpost von der DDSG Blue Danube, Eintritts-, Massage-, Fitness- und Relax!-Gutscheine der Therme Wien, Gutscheine von Wien-Ticket, der Wiener Stadthalle, den Vereinigten Bühnen Wien oder dem Twin City Liner – hier ist für jeden etwas dabei. Mehr Infos unter: www.wienholding.at/gutscheine

