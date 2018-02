Rat auf Draht zum Safer Internet Day: Du, ja, du kannst etwas verändern!

BeraterInnen geben konkrete Tipps im Umgang mit Cypermobbing, Anfragen zu diesem Thema massiv gestiegen

Wien (OTS) - Der Alltag von Jugendlichen ist eng mit digitalen Medien verwoben. Die Anfragen zu diesem Thema sind bei Rat auf Draht in den vergangenen Monaten stark gestiegen - vor allem in den Bereichen Cyber-Grooming (sexualisierte Gewalt über soziale Medien) und Cyber-Mobbing (Bloßstellen über Online-Kanäle).

„Wichtig ist, den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie etwas verändern können. Und zwar auch jene, die nicht direkt betroffen sind“, sagt Elke Prochazka, Beraterin bei Rat auf Draht. Denn Mobbing, so die Expertin, könne nur eingegrenzt werden, „wenn es gelingt, Jugendliche zu motivieren, nicht mitzulachen, wenn jemand fertig gemacht wird und bloßstellende Inhalte zu melden statt sie weiterzuschicken.“

Ob Instagram, Facebook, Snapchat oder Twitter: Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen können sich jederzeit bei Rat auf Draht unter der Telefonnummer 147 oder über rataufdraht.at (Online/Chat) melden, wenn sie bloßstellende Inhalte im Netz bemerken. Sie erhalten konkrete Informationen und Tipps, was sie dagegen unternehmen können.

Der internationale Safer Internet Day findet am 6.2. bereits zum 15. Mal statt und steht heuer unter dem Motto „Create, connect and share respect: A better internet starts with you!“. Das multiprofessionelle Team von Rat auf Draht hat zu diesem Anlass eine Reihe von Tipps zusammengestellt.

Tipps für Jugendliche:

nicht Mitlachen

nicht Wegschauen

melden (auch anonym)

demjenigen einen Zettel zustecken oder schreiben wie daneben man findet, was passiert

selbst Personen, die man nicht mag einfach in Ruhe lassen, man muss ja nicht jeden mögen

andere motivieren, auch nicht mitzumachen

bevor man aus Ärger etwas macht, zuerst einmal ein paar Minuten vergehen lassen

Nicht erwarten, dass jeder und jede gleich aussieht, denkt, etc. wie du selbst. Einfach mal Verschiedenes nebeneinander bestehen lassen.

Tipps für Bezugspersonen:

Regen Sie Ihr Kind an, sich in andere einzufühlen. Wie fühlt es sich an, ausgegrenzt, ausgelacht zu werden?

Überlegen Sie gemeinsam, was man tun kann, wenn man beobachtet, wie jemand fertig gemacht wird. (Melden, Blockieren, Unterstützung holen)

Informieren Sie sich, wie man im Internet Personen melden und blockieren kann.

Rat auf Draht ist eine österreichweit rund um die Uhr kostenlos erreichbare und vertrauliche Beratungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und deren Angehörige.

Rat auf Draht ist die offizielle Helpline der EU-Initiative Saferinternet.at und Teil von SOS-Kinderdorf.

