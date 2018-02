Ball der Wiener Wirtschaft begeisterte alle Sinne

Wirtschaftsbund Wien feierte traditionellen Ball in Wiener Hofburg – Obmann Walter Ruck: „Tolles Fest und eindrucksvolles Zeichen der Wiener Wirtschaft“

Wien (OTS) - Am 3. Februar fand der traditionelle „Ball der Wiener Wirtschaft“ in der Wiener Hofburg statt. Mehr als 3000 Ballgäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur nahmen daran teil und der Hausherr des Abends, Wirtschaftsbund Wien Obmann und Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck zeigt sich begeistert: „Wenn so viele Menschen mit uns die Wiener Wirtschaft feiern, dann ist das ein tolles Fest und eindrucksvolles Zeichen. Die Wiener Wirtschaft bringt alle Generationen zusammen!“

"Tradition und Moderne sprechen alle Sinne an"

Der Ball war auch in diesem Jahr geprägt von zahlreichen Highlights. Die festliche Eröffnung, begleitet durch die Fahnenträger der Innungen der Wiener Wirtschaft, ist bereits gerngesehene Tradition. Die Wiener Tanzschulen zeichneten für die perfekte Choreografie des Jungdamen- und Jungherrenkomitees zur Eröffnung verantwortlich. Die Tuchakrobatinnen und E-Geigerin verwandelten den Festsaal der Hofburg zur Eröffnung in einen moderne Mischung aus Cirque du Soleil und Elektrodisko. Das breite Rahmenprogramm – von einer Gold- und Silberschmiede über eine Genussmeile des Wiener Lebensmittelhandels bis zum restaurierten Oldtimer – begeisterte die zahlreichen Besucher und machte die Wirtschaft „mit allen Sinnen erlebbar“. Begeistern konnte zusätzlich die Musikunterhaltung in den einzelnen Ballräumen. So war von Big Band Musik, Swing, Discoklängen in der Radio Energy Disco und klassischer Tanzmusik für alle Geschmäcker etwas dabei.

"Quadrille und Konzert zu Mitternacht – volles Parket bei Conchita Auftritt"

Zu Mitternacht sorgte die Songcontest Gewinnerin Conchita mit ihren bekanntesten Balladen für Gänsehautmomente, ehe die überaus beliebte Publikumsquadrille stattfand, bei der der Spaß wie immer nicht zu kurz kam. Durch den Abend führte wie auch schon die Jahre zuvor Markus Pohanka und er konnte dabei zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Fotos des Abends sind kostenlos downloadbar und honorarfrei verwendbar/abdruckbar bei © Nennung: „Ballguide Fotoguide“ unter:

https://www.dropbox.com/sh/vmkyteo0d4pj2bs/AAAnQGzBbpNl-Ymw3UZLC3kja?

dl=0

Die restlichen Fotos werden in den nächsten Tagen auf der Ballwebsite www.hofburg-ball.at zur Verfügung gestellt.

Gesehen wurden unter anderem:

DI Walter Ruck, Obmann des Wirtschaftsbundes Wien, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer

Mag. Gernot Blümel, MBA, Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien und Landesparteiobmann der ÖVP Wien

Dr. Michael Ludwig, Wiener Wohnbau-Stadtrat, Vorsitzender der SPÖ Wien und designierter Wiener Bürgermeister

Dr. Christoph Leitl, Präsident der WKÖ

KommR Karl Pisec, Obmann des Ballkommitees

Mag. Meinhard Eckl, Direktor der Wirtschaftskammer Wien

Christoph Biegelmayer, Direktor des Wiener Wirtschaftsbundes

Mag. Othmar Karas, Abgeordneter zum EU Parlament

Abg. z. NR. Josef Muchitsch, Vorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz

Mag. Manfred Jurazcka, Klubobmann ÖVP Wien

Dr. Gertrude Brinek, Volksanwältin

a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident

Volker Piesczek und Eva Glawischnig

Yvonne Rueff

Fadi Merza

Kristina und Artur Worseg

Sandra Pires

Carsten Pieter Zimmermann

Conny Kreuter

Nina Hartmann

Alamande Belfor

