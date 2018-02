Wien-Favoriten: 57-Jähriger erfolgreich wiederbelebt

Wien (OTS) - Am 31. Jänner 2018 gegen 08.15 Uhr brach ein 57-Jähriger am Bahnsteig 10 des Hauptbahnhofes plötzlich zusammen. Der Mann lag regungslos am Boden und zeigte keine Vitalfunktionen mehr. Eine Polizistin außer Dienst und ein Security Mitarbeiter wurden auf den Mann aufmerksam. Die Beamtin zögerte nicht lange und begann sofort mit der Herzdruckmassage. Die zur Unterstützung gerufenen Polizisten übernahmen die Herzdruckmassage und führten mit Hilfe des Defibrillators der ÖBB die lebensrettenden Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch. Der 57-Jährige wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at