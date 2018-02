Wien-Landstraße: Raufhandel mit mehreren Verletzten

Wien (OTS) - In einem Lokal ist es am 03. Februar 2018 gegen 22.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dieser Streit verlagerte sich in weiterer Folge auf die Straße vor das Lokal. Ein Zeuge beobachtete den Raufhandel und verständigte die Polizei. Den Beamten gelang es die Personen zu trennen und zu beruhigen. Insgesamt wurden 5 verletzte Personen (18, 24, 27, 40, 41) in ein Krankenhaus gebracht. Auslöser für den Streit ist derzeit noch unklar.

