Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zum Opernball

U. a. TV-Premiere „ORF III Faschingssitzung mit Kari und Christoph“ und „Die ORF III Opernball-Parade mit Kari und Christoph“

Wien (OTS) - Auch der vierteilige „ORF III Themenmontag“ am 5. Februar 2018 widmet sich dem Wiener Opernball. Passend zur Faschingszeit ist dabei auch Platz für so manch kuriose Momente.

Den Auftakt macht die „Die ORF III Faschingssitzung mit Kari und Christoph“ (20.15 Uhr). Das berühmt-berüchtigte Moderatorenduo Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz ist mittlerweile nicht nur zu Opernballexperten, sondern auch zu wahren Faschingskennern geworden. Gemeinsam durchforsten sie das ORF-Archiv nach den lustigsten, emotionalsten und skurrilsten Momenten des Opernballs sowie nach allem anderen Närrischen, das sich in den vergangenen Jahrzenten im Fasching ereignet hat.

„Die Opernball-Parade mit Kari und Christoph“ (21.05 Uhr) steht anschließend auf dem Programm. Darin lassen Hohenlohe und Wagner-Trenkwitz die lange Geschichte des Opernballs Revue passieren, eine teils heitere, teils kuriose Mischung aus Höhe- und Tiefpunkten. Und eines ist dabei gewiss: Nichts und niemand bleibt verschont, wenn die beiden zum pointierten Kommentar ausholen.

Manchmal wurde auf dem Opernball mit eindrucksvollen Roben und Kostümen Ballgeschichte geschrieben, manchmal sorgte ein modischer Fauxpas aber auch für bleibendes Gelächter. Wie sich die Opernball-Mode in den Jahren entwickelt hat und was die modischen Highlights oder „Katastrophenoutfits“ waren, das analysieren danach Karl Hohenlohe, Christoph Wagner-Trenkwitz, die langjährige Opernball-Organisatorin Lotte Tobisch und Modeexpertin Isabella Klausnitzer in „Die Opernball-Revue: Mode von damals“ (21.55 Uhr). Der Abend schließt mit der Dokumentation „Alles Oper“ (22.45 Uhr) von Lisbeth Bischoff. Darin geben Opernstars und Balletttänzer/innen Einblicke in ihre Eindrücke von der Ballnacht des Jahres.

