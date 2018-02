Tiens Group startet neue globale Branding-Strategie, um die junge Generation anzusprechen

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - Am 28. Januar 2018 eröffnete der Vorstandsvorsitzende der Tiens Group, Li Jinyuan, eine Pressekonferenz in der Tiens Group Unternehmenszentrale in Tianjin, um den weltweiten Auftakt der neuen Branding-Strategie einzuläuten und Neuigkeiten zu präsentieren. Mit über 6.000 Besuchern war die Konferenz die erste bedeutende Veranstaltung, die von der Tiens Group im neuen Jahr durchgeführt wurde. Zur Beschleunigung der internationalen Expansion und der neuen Branding-Strategie der Tiens Group, die sich auf die jüngere Generation Mitte 30 konzentriert, wird die neue Strategie der Tiens Group die Themen Neubeginn, neue Methoden, neue Geschäftsmodelle und eine neue Zukunft integrieren, während das Unternehmen gleichzeitig seine kontinuierliche internationale Expansion fortsetzt.

Die 1995 gegründete Tiens Group ist in ihrer 23-jährigen Unternehmensgeschichte von einer kleinen privat geführten Firma zu dem internationalen Konglomerat herangewachsen, das es heute ist. Gegenwärtig unterhält die Tiens Group Standorte in 110 Ländern und Regionen, die eine Marktabdeckung in über 190 Ländern auf der ganzen Welt gewährleisten, unter anderem in Branchen wie Biotechnologie, Gesundheitswesen, Hotels und Tourismus, Bildung und Schulung, E-Commerce, internationaler Handel sowie Finanzwesen. Die Gruppe hat außerdem Allianzen mit führenden Unternehmen in vielen Ländern geschmiedet und ist zu einer globalen Spitzenmarke Chinas geworden.

Eröffnet wurde die Global Branding Strategy Conference der Tiens Group von Carol Huang, Senior Director für Group Brands und International Public Relations. Huang erklärte, dass die Marktforschung der Tiens Group das Unternehmen dazu veranlasst habe, den Fokus der Marke auf junge Frauen um die 30 Jahre zu richten, und die Tiens Group die Aktivitäten zur Förderung der neuen Branding-Strategie intensivieren werde. Während der Konferenz präsentierte die Tiens Group ebenfalls das neue Logo/VI/CI (visual images/corporate identity) der Marke, neuartige und verbesserte Produktverpackungen sowie die offizielle neue Website. Die innovative digitale Marketingstrategie des Unternehmens wurde in jedem Bereich angewandt und stellt für Nutzer weltweit, die an der Entwicklung der Tiens Group und Kooperationsmöglichkeiten mit ihr interessiert sind, klare Umsetzungsideen, eine freundliche Community zur Interaktion sowie Marketing zur Verfügung.

Auf der Konferenz wurden ebenfalls die zentralen Werte der Tiens Group Marke hervorgehoben, zu denen die Fokussierung auf globale Märkte, das Vorantreiben der Umsetzung und das Markenleitbild der Tiens Group "Liebe, Gesundheit und der Gemeinschaft dienen" gehören.

Durch die gesamtheitliche Erneuerung der Branding-Strategie der Tiens Group und die Aktualisierung der unternehmenseigenen CI- und VI-Systeme wird das neue Unternehmensimage eine positive Kraft in der Welt entfalten und die Bildung weltweiter Allianzen fördern.

Die neue Produktlinie CELLES TIANE M&Y HYDRA der Tiens Group, die kürzlich mit dem 2017 BEST TASTE AWARD - Annual Energy Skin Care Product Award (verliehen von der SINA Corporation, einer führenden Online-Medienagentur für China und die weltweiten chinesischen Gemeinschaften) ausgezeichnet wurde, wurde auf der Veranstaltung -zur Freude des gespannten Publikums - zum ersten Mal öffentlich präsentiert.

In einem Medien-Interview vor der Konferenz sprach der Vorstandsvorsitzende Li Jinyuan über die Möglichkeiten, die sich aus der globalen Expansion 2018 für die Tiens Group ergeben: "Im Jahr 2018 werden die globale ökonomische Integration und Information der Trend werden. Die Tiens Group nutzt Big Data und Cloud-Computing-Technologien, um ihre Netzwerke zu integrieren und geschäftliche Synergien zu schaffen. Dadurch werden 21 Regionen eingebunden, die 224 Länder und Regionen abdecken und fünf Kontinente der Welt durchdringen, und auf diese Weise tragen wir zur Umsetzung der Seidenstraßen-Strategie Chinas bei. Die Tiens Group 'geht nicht nur hinaus', sondern sie 'bringt auch herein' und gewinnt vielfältige Projekte, um wirtschaftliche Möglichkeiten zu erschließen, Beschäftigung zu sichern, Gesundheit und Sicherheit zu schützen und die weitere Entwicklung zu fördern."

Richard Shaw, eine amerikanisch-chinesische Führungskraft, der vormals als Vice President für strategische Planung/Vice President für Portfolio Brand Management für eine der weltweit größten Direktvertriebsgruppen tätig war, wurde unlängst zum Geschäftsleiter des globalen Direktvertriebs der Tiens Group berufen und er trat auf der Pressekonferenz ebenfalls in Erscheinung. Shaw erläuterte, dass die Branchen-Diversifizierung, die Netzwerkintegration und das Ökosystemmodell für geschäftliche Synergien des Vorstandsvorsitzenden Li Jinyuan einen Handelsmechanismus für einen internationalen Verbund bilden. Es ist definitiv eine innovative Strategie, die das Potenzial hat, ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell und ein Trend zur Markentwicklung zu werden.

Bezüglich der Entwicklung der Tiens Group in Dubai, die von Dubais Kabelfernsehsender CATV erwähnt wurde, sagte Vorstandsvorsitzender Li, dass die Tiens Group den Markt in Dubai seit Anfang 2000 recherchiert habe. Während man die lokalen Gepflogenheiten und die Kultur vollständig respektiert und versteht, hat die Tiens Group die Konsumentengruppen von Dubai richtig eingeordnet. Hauptsächlich zielt das Unternehmen auf den jungen Markt ab und stellt für Konsumenten erfahrungsbasiertes Marketing bereit, um diesen Markt wirklich vom Wert der Produkte der Tiens Group zu überzeugen. Dies wird der Einstiegspunkt für die Tiens Group sein, um ihren Markeneinfluss zu verstärken und letztlich die Anerkennung des Markenwerts in Dubai zu erreichen. Zukünftig wird die Tiens Group die gut etablierten OEM-und ODM-Branchen von Dubai aktiv nutzen, um Tiens OEMs, ODMs und sogar die Logistik-, Warenlager- und Vertriebssysteme in der Region bereitzustellen, damit die Produkte von Tiens in angrenzende Regionen geliefert werden können, unter anderem nach Europa, in den Nahen Osten und Nordafrika.

Mit Blick auf die globale Entwicklung der Tiens Group in der Zukunft betonte Vorstandsvorsitzender Li, dass die Tiens Group ein internationales Markenimage mit kulturell einzigartigen Charakteristiken übernehmen und vorteilhafte Verfahren nutzen werde, um die Implementierung der Netzwerkintegration und der Entwicklungsstrategie für geschäftliche Synergien zu unterstützen. Das Unternehmen wird auch danach streben, die Fortschritte in den Seidenstraße-Regionen zu vertiefen, zum Aufbau von Plattformen wie Maya E-commerce, Tai Ji Sun Health, die All-Legend International Tourism Union, die International Hotel Alliance, SynaCo Education and Training, International Yiwu, Punkten, E-Wallets sowie anderen erfahrungsbasierten, groß angelegten Gesundheitsplattformen. Man wird ebenfalls plattformübergreifendes Marketing und Service-Integration einsetzen, um die Unternehmensphilosophie der Tiens Group zu unterstützen, die lautet, Wohlstand für Familien auf der ganzen Welt zu schaffen, eine breit gefächerte globale Allianz von Geschäftsfeldern aufzubauen und eine weltweit renommierte chinesische Marke zu gestalten.

Nach Monaten sorgfältiger Planung und Ausarbeitung auf höchster Ebene wird die Tiens Group ihre globale Markenstrategie im Jahr 2018 auf die nächste Stufe bringen und diese Pressekonferenz war dazu der Auftakt. Zur Präsentation der neuen Strategie zur Internationalisierung der Tiens Group hat Vorstandsvorsitzender Li Jinyuan veranlasst, dass Führungskräfte und Unternehmensvertreter der Tiens Group aus der ganzen Welt an diesem Ereignis teilnehmen konnten, und er hat die neu berufene Führungskraft des Vorstands, die von einem Fortune-500-Unternehmen zur Tiens Group kommt, persönlich gebeten, mit ihm gemeinsam auf der Bühne aufzutreten.

