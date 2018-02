„profil“: FPÖ-Landtagsabgeordneter Stefan Berger: „Ich bin bis zur restlosen Klärung sofort ausgetreten“

Berger war Mitglied der Burschenschaft „Germania“ – „Kannte die Liedstellen nicht“

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, war auch FPÖ-Landtagsmandatar Stefan Berger Mitglied der pennalen Burschenschaft „Germania zu Wiener Neustadt“. Von „profil“ damit konfrontiert, ließ er folgende Stellungnahme übermitteln: „Die medial diskutierten Liedstellen sind widerlich und verurteilenswert. Natürlich kannte ich diese nicht! Wäre dem so gewesen, hätte ich Strafanzeige erstattet. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden bin ich bis zur restlosen Klärung sofort ausgetreten. Mit diesem Gedankengut will ich nichts zu tun haben.“

