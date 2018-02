„Kultur Heute“ on tour: Einen Monat lang aus bedeutenden Kulturinstitutionen Wiens

Ab heute, werktäglich um 19.50 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Ab heute, Freitag, dem 2. Februar 2018, begibt sich das werktägliche ORF-III-Kulturmagazin „Kultur Heute“ (19.50 Uhr) on tour und macht einen Monat lang wöchentlich Station in vier bedeutenden Kulturinstitutionen Wiens. Den Auftakt macht anlässlich des Wiener Opernballs die Wiener Staatsoper, aus der sich die Moderatoren Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher bis Freitag, den 9. Februar, melden. Fortgesetzt wird die Tour von 12. bis 16. Februar im Burgtheater, ehe die Nationalbibliothek, die heuer ihr 650. Jubiläum feiert, von 19. bis 23. Februar, sowie das Museumsquartier, von 26. Februar bis 2. März, als Locations folgen.

Auch zahlreiche hochkarätige Gäste werden erwartet. So begrüßen Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr in der Staatsopernwoche, in der die letzten Vorbereitungen für den Wiener Opernball auf Hochtouren laufen, u. a. Direktor Dominique Meyer, Koloratursopranistin Daniela Fally und die Balletttänzer Eno Peci und Olga Esina.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Die Zusammenarbeit mit bedeutenden Kulturinstitutionen intensivieren“

„Die österreichischen Kulturinstitutionen sind für ORF III essenzielle Partner im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung. Einerseits als Gegenstand der täglichen Berichterstattung, andererseits erfüllt ORF III für diese auch eine Bühnenfunktion, durch die sie österreichweites Publikum erreichen“, sagt ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. „Ich freue mich daher sehr, dass wir mit unserer Aktion ‚Kultur Heute on tour‘ in der Wiener Staatsoper, im Burgtheater, in der Österreichischen Nationalbibliothek und im Museumsquartier zu Gast sein dürfen.“

