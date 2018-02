Yes Bank und The Economic Times präsentieren zum vierten Mal eines der Top-Ereignisse Südasiens, den Global Business Summit 2018

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - Die YES Bank und The Economic Times kündigen den vierten Global Business Summit 2018 (http://www.et-gbs.com) an, der am 23. und 24. Februar 2018 in New Delhi geplant ist. Das Motto der Veranstaltung 2018 lautet "Neue Wirtschaft, Neue Regeln". Times Strategic Solutions Limited ist ein Tochterunternehmen der Bennett Coleman and Co. Ltd.

Das Staraufgebot der Sprecher umfasst berühmte Persönlichkeiten, wie etwa Indiens honorigen Premierminister Narendra Modi; Donald Trump Jr., Treuhänder der Trump Organization; Dara Khosrowshahi, CEO von Uber; Piyush Goyal, Indiens Minister of Railways and Coal und Nitin Gadkari, Indiens Minister of Road, Transport & Highways.

Reed Hastings, Gründer von Netflix, wird die Bühne betreten und die "Spielregeln in den Medien" analysieren, ein kontextbezogenes Thema, das die schnelle Entwicklung der Medienlandschaft behandelt, während Industriekonstanten, wie Jeff Maggioncalda, CEO von Coursera; Bill Michael, Vorsitzender der KPMG UK und Rana Kapoor, MD & CEO der YES Bank, sich an einer Diskussion zur Transformation heutiger "Herausforderungen in die Möglichkeiten der Zukunft" beteiligen werden.

Rana Kapoor, MD & CEO der YES Bank und Vorsitzender des YES Global Institute, meint, "Die Spielregeln haben sich verändert. Während Klimaänderung, geopolitische Neuordnungen und Technologien weltweite Umbrüche hervorrufen, sehen wir uns hier in Indien neuen Möglichkeiten gegenüber, die durch Digitalisierung, Liberalisierung und sich verändernde Demografien entstehen. In diesem Kontext bietet der Global Business Summit 2018 der YES Bank und Economic Times mit seinem zentralen Thema "Neue Wirtschaft, Neue Regeln" eine Plattform für politische Entscheidungstreffer, Meinungsbilder und Vordenker, um Ideen zu diskutieren und zu durchdenken, die unsere Welt neu formen."

Bereits in den vergangenen Jahren waren prominente politische und unternehmerische Führungskräfte, nicht nur aus Indien, sondern aus aller Welt, bei dem Gipfeltreffen zu Gast, so zum Beispiel Dick Cheney, ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten; Prof. Nouriel Roubini, Nobelpreisträger, Ökonom und Akademiker der Princeton University und Randi Zuckerberg, Gründer und CEO von Zuckerberg Media.

"Bei diesem vierten GBS sind wir bestrebt, unser Augenmerk besonders auf die aktuellen Probleme zu richten, mit denen die Wirtschaft konfrontiert ist. Umwälzende Innovationen verändern die gesamte Geschäftswelt und dies wird immer schneller vor sich gehen. Auf einer Makroebene wächst mit zunehmenden Wachstum auch der Protektionismus. Wir glauben, dass die intellektuelle Kraft und Diversität, die unsere Sprecher mit zum Gipfel bringen, dazu beitragen werden, einer komplizierten Welt Sinn zu verleihen", so Vineet Jain, MD, Bennett Coleman and Co. Ltd.

Bei den vergangenen Gipfeltreffen versammelten sich mehr als 3.900 Delegierte aus Kanada, USA, Russland, Belgien, Großbritannien, Griechenland, Katalonien, Israel und weiteren Ländern. Am GBS 2018 werden unter anderem hochrangige Delegationen aus USA, Russland, Italien, Mexiko, dem Oman, Polen, Malta, Bangladesch, Georgien und der Slowakei teilnehmen. Das vierte GBS erwartet die Teilnahme von mehr als 2.000 Delegierten im Verlauf des zweitägigen Ereignisses.

Mit einigen der weltweit hochrangigsten Führungskräften aus Politik und Wirtschaft, die es für zwei Tage ihr Zuhause nennen werden, ist das GBS bereit, ein neues Kapitel ökonomischer Änderungen zu schreiben, das neue Regeln setzt.

