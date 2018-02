SodaStream startet neues Konzept zur Rekrutierung globaler Talente

Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - SodaStream International Ltd. (NASDAQ: SODA) startete heute eine bahnbrechende Videokampagne zur Rekrutierung mit dem Titel "John the Revolution" mit dem Ziel, herausragende Talente aus aller Welt anzuziehen, die Positionen in 45 Ländern besetzen sollen.

Um das Video zu sehen, besuchen Sie bitte People.SodaStream.com/join-the-revolution

(https://people.sodastream.com/join-the-revolution/)

Das rasante Video unterstreicht die DNA und Werte des Unternehmens durch eine Reihe von witzigen Aufeinandertreffen zwischen SodaStream CEO Daniel Birnbaum, "Game of Thrones"-Star Thor Bjornsson, alias "Der Berg", und Mitarbeitern von SodaStream.

"Bei SodaStream stehen die Menschen im Mittelpunkt und außergewöhnliche Talente zu gewinnen, erfordert außergewöhnliche Methoden", erklärt Birnbaum. "Bei uns sollen keine Stapel mit Lebensläufen liegen. Die Welt verändert sich und so wie wir kreativ sein müssen, um unsere Kunden zu gewinnen, müssen wir super-kreativ sein, um neue Talente zu gewinnen. Wir suchen nach Menschen, die mutig und kreativ sind und ein Gefühl der Dringlichkeit verspüren, um die Welt mit Elan zu einem besseren Ort zu machen. Wir wachsen gegenwärtig schnell und wollen nur diejenigen Mitarbeiter anwerben, die Berge versetzen können. Menschen, die meinen, dass sie das Zeug dazu haben, sollten sich an uns wenden. Ich habe einen Job für sie."

Die Aufnahmen für die Videokampagne fanden in der internationalen Unternehmenszentrale von SodaStream' und in der globalen Produktionsanlage in Israel statt und sie zeigen reale SodaStream-Mitarbeiter.

"Die großartigen SodaStream-Mitarbeiter, die ich während unserer Projekte getroffen haben, teilen eine Leidenschaft, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist immer spannend, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Kooperation", sagte Thor Bjornsson.

Bjornsson hat in der Vergangenheit dreimal bei den mit Preisen ausgezeichneten Kampagnen "Heavy Bubbles", "Shame or Glory" und "No Planet, No Christmas" mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, die alle die globale Umweltverschmutzung anprangern, die durch Einweg-Plastikflaschen noch schlimmer geworden ist.

Über SodaStream

SodaStream ist weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken*. SodaStream ermöglicht es Verbrauchern, in Sekundenschnelle ganz unkompliziert normales Trinkwasser aus der Leitung in Sprudelgetränke mit oder ohne Geschmack zu verwandeln. SodaStream trägt dazu bei, dass Verbraucher mehr Wasser trinken, denn die Umwandlung von herkömmlichem Leitungswasser in Mineralwasser macht einfach Spaß und ist interessant. Trinkwassersprudler bieten eine hoch differenzierte und innovative Alternative für Konsumenten, die ansonsten zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen greifen. Die Produkte dienen der Gesundheit und fördern das Wohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig, flexibel in der Anwendung und machen einfach Spaß. Erhältlich sind die Produkte in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern. Um weitere Information darüber zu erhalten, wie SodaStream Wasser zu einer spannenden Sache macht, folgen Sie uns auf Facebook

(https://www.facebook.com/SodaStream), Twitter

(https://twitter.com/SodaStreamUSA), Pinterest

(https://www.pinterest.com/sodastreamusa/), Instagram

(https://www.instagram.com/sodastreamusa) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru) oder besuchen Sie

www.SodaStream.com.

*Globale Gesamtmenge stammt aus dem Bericht Global Packaged Water Report 2017 von GlobalData, im Vergleich zu Unternehmensinformationen von SodaStream.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/636192/SodaStream_CEO_Daniel_ Birnbaum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Maayan Nave

Corporate Global Spokesman

Leiter globale Kommunikation

Maayann @ sodastream.com

+972 50 363 5568