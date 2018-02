Hick-Hack am Rücken der Anleger: COBIN claims beauftragt Prüfung/Einleitung rechtlicher Schritte geg. Freiheitl.Wirtschaft-RfW

Verein wehrt sich gegen unwahre und absurde Behauptungen und hat Anwalts-Beirat eingeschaltet – nicht gewinnorientiertes Projekt Opfer falscher Propaganda

Wien (OTS) - „Genug ist genug!“, sagen die Vorstände von der nicht gewinnorientierten Plattform für Sammelaktionen/Sammelklagen COBIN claims, Mag. Oliver Jaindl und Dr. Manfred Biegler. Nachdem die Freiheitliche Wirtschaft – RfW in einer heutigen APA-OTS-Aussendung erneut rufschädigende Unwahrheiten über COBIN claims verbreitet bzw. in den Raum gestellt hat, hat der Vorstand den Vorsitzenden des Beirats Rechtsanwälte mit der Prüfung/Einleitung rechtlicher Schritte beauftragt. Man fragt sich, was den RfW anstrebt, der nicht einmal den Versuch einer Recherche oder Kontaktnahme mit COBIN claims unternommen hat. Der Verein hält fest:



1.) Dr. Kolba ist im Frühsommer '17 aus dem Verein ausgetreten und hat alle Funktionen zurückgelegt. Es gibt keinerlei Verbindungen, Treffen oä. mehr.

2.) Dass Dr. Kolba als „Konsumentenschützer der alten Schule“ und nunmehr Politiker bestrebt ist, private, unabhängige Konsumentenschutz-Organisationen zu stärken, ist legitim. COBIN claims könnte durch eine Aufnahme als klagslegitimierte Organisation (Muster-)Verfahren kostenschonend führen, womit für die vom Vereinszweck umfassten Personengruppen (Verbraucher, KMU, Anleger) ein direkter Vorteil entstehen würde. Der Verein kann nicht nur, sondern muss sogar derartige Vorstöße unterstützen, da damit der Vereinszweck gefördert wird. COBIN claims unterstützt etwa auch ausdrücklich eine Gruppenklage – ein Vorhaben der SPÖ, was auch bedeutet, dass der Verein über politische Grenzen hinweg tätig ist und POLITISCH UNABHÄNGIG agiert (auch zu keiner anderen politischen Gruppierung besteht irgendeine Verbindung des Vereins).



3.) Zur „aktiven Rolle“ im Fall Wienwert: Seiner auch ideellen Zielsetzung entsprechend, hat der Verein schon im Vorfeld die Vorgänge rund um Wienwert kritisch beobachtet (das tut er auch in anderen Fällen, Anm.) und im Sommer nach der Bilanzveröffentlichung die WKStA über überprüfungsbedürfte Vorgänge vor allem unter der Ägide des Alt-Managements in Kenntnis gesetzt. Etliche Wochen später berichteten, davon UNABHÄNGIG, die Medien darüber. Einen Zusammenhang zwischen der ideellen Tätigkeit des Vereins und der Berichterstattung unabhängiger Medien herstellen zu wollen und noch dazu Medien und Verein die Schuld an der Insolvenz der WW Holding AG in die Schuhe zu schieben, ist schlichtweg absurd, zumal hier vorausgesetzt wird, dass es COBIN claims in irgendeiner Weise beeinflussen könnte, was und wann unabhängige Medien berichten. Absurd ist der Vorwurf unter anderem auch deswegen, weil Anleger COBIN claims über Zahlungs-Stockungen bereits ab März bzw. Juli 2017 berichten (zugesagte, aber nicht erfolgte Anleihe-Rücknahmen). Es liegt der Verdacht also nahe, dass der Zeitpunkt des Eintritts der materiellen Insolvenz schon viel früher erfolgt ist. Das bedeutet, dass Medien mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung gar keinen Einfluss auf die (In-)solvenz der WW Holding AG haben konnten. „Und überhaupt: Die Insolvenz der WW Holdung AG ist für uns vielmehr eine böse Überraschung, da der Verein es sehr begrüßt hätte, mit einem solventen Gegenüber außergerichtliche Vergleiche zu verhandeln, da diese rascher und billiger für Anleger sind. COBIN claims zu unterstellen, man hätte eine Insolvenz geradezu herbeiführen wollen, ist nicht nur von der Abfolge des tatsächlichen Geschehens her falsch, sondern auch widersinnig, da jetzt die Situation für Anleger schwieriger wird und wir immer von einer Solvenz der Gruppe ausgegangen sind. Dass man in Zeiten eines stetig steigenden Immobilienmarkts in Wien dennoch ein Unternehmen an die Wand fahren kann, ist ein Punkt mehr, warum der Fall aufgeklärt werden muss“, sagen Jaindl und Biegler.



4.) Zum sinngemäßen Vorhalt der Geschäftemacherei: COBIN claims hatte einige Auslagen (Homepage, Datenbank) und Arbeitszeit im Fall Wienwert. Der dafür für Privatbeteiligtenanschlüsse (PBA) eingehobene Kostenbeitrag von gerade einmal 12 Euro ist nicht einmal kostendeckend. Dank des ehrenamtlichen Engagements des Obmanns Mag. Jaindl, Vorstands Dr. Biegler und der mitarbeitenden Anwälte ist es aber dennoch gelungen, rasch eine Aktion auf die Beine zu stellen. Die mitarbeitende Anwaltskanzlei verrechnet dank des Verhandlungsgeschicks von COBIN 84 € für einen PBA, der normalerweise laut Tarif 200 bis 300 € kosten würde. Auch Aufforderungsschreiben werden verbilligt nach einem Staffel-Tarif angeboten, dafür nimmt COBIN claims keinen Kostenbeitrag. Langfristig ist der Verein mit dem Modell dennoch finanzierbar, wenngleich ein Teil der Arbeit immer ehrenamtlich sein wird.

„Wir haben Zeit unseres beruflichen Lebens genug Skandale gesehen und habe daher COBIN claims deswegen mitgegründet, um unsere Erfahrungen für etwas Gutes, Gemeinnütziges und den Bürger ,da draußen‘ einzusetzen. Dass wir uns vom blauen Lager nun zum Dank dafür angreifen lassen dürfen, ist inakzeptabel und einer Bewegung, die auch in der Regierung vertreten ist, unwürdig! Wir vertrauen weiter auf die unabhängige Justiz sowie die Macht der Zivilgesellschaft und arbeiten unbeirrt weiter“, so die beiden Vorstände.

„In einer Zeit, in der der Staat einerseits keine Pensionen mehr sicherstellen kann, die es dem einzelnen Staatsbürger ermöglichen, einen sorgenfreien Lebensabend zu verbringen und andererseits derselbe Staat keine ausreichenden Anstrengungen unternimmt, den Staatsbürger bei seiner Eigenvorsorge zumindest soweit zu unterstützen, dass er nicht fragwürdigen Produktanbietern am Kapitalmarkt hilflos ausgeliefert ist, ist uns das ein ernstes Anliegen. Der Anleger soll jenen Schutzmantel erhalten, den ihm staatliche Institutionen bislang verweigern. An diesem Punkt ist erstaunlich, wie die FPÖ mit diesen Grundbedürfnissen ihrer eigenen Klientel umgeht“, erklärt Biegler.



Bisher haben sich 353 Inhaber von Anleihen der Unternehmensgruppe bei COBIN claims gemeldet und täglich werden es mehr.

