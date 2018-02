Vilimsky: „Sanktionen oder andere Drohungen gegen Ungarn sind kontraproduktiv“

Bundeskanzler Kurz selbst gegen EU-Flüchtlingsquoten; VP-Karas stellt immer wieder offizielle Linie der Bundesregierung in Frage.

Wien (OTS) - Als „kontraproduktiv“ bezeichnete der FPÖ-Generalsekretär und freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, die Aussagen des ÖVP-Delegationsleiters im Europaparlament, Othmar Karas. Karas hatte im Umfeld des Besuchs des ungarischen Premiers Orban „glaubwürdigere Sanktionsmechanismen“ für jene Länder gefordert, die bei der Flüchtlingsverteilung nicht mitmachen - und dabei konkret die Visegrad-Staaten angesprochen.

„Ich finde es bedenklich, wenn der ÖVP-Delegationsleiter ständig die offizielle Linie der Bundesregierung in Frage stellt“, so Vilimsky. „Bundeskanzler Kurz betont immer wieder, dass auch er EU-Quoten für Flüchtlinge nicht für sinnvoll hält, sondern die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden sollen, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen“, betonte der FPÖ- Generalsekretär. Auch für Vilimsky ist die Verteilung von Migranten nach einer Quotenregelung keine tragfähige Lösung; Drohungen in Richtung von Staaten, die das ebenso sehen, seien eindeutig der falsche Weg. „Solche Forderungen etwa gegenüber Ungarn, einem wichtigen Partnerland Österreichs, finde ich äußerst bedenklich. Das ist sicher nicht im Sinne der neuen Bundesregierung“, sagte Vilimsky.

Der freiheitliche Delegationsleiter betonte erneut die Wichtigkeit von Kooperation und Solidarität zwischen den beiden Ländern: „Ungarn war, ist und wird immer ein wichtiger Partner Österreichs sein. Sanktionen gegen unsere ungarischen Freunde werden wir sicherlich nicht unterstützen“, erklärte Vilimsky.

