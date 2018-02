Leitl: Europäische Wirtschaft setzt auf starke Partnerschaft mit Serbien

Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer betont bei Wirtschaftsmission mit EU-Parlamentspräsident Tajani Notwendigkeit enger Wirtschaftsbeziehungen

Wien (OTS) - Die Notwendigkeit enger wirtschaftlichen Beziehungen mit Serbien und der gesamten Region Südosteuropa betonte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, der in seiner Funktion als Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer EUROCHAMBRES am Mittwoch an einer Wirtschaftsmission mit EU-Parlamentspräsident Tajani eine Keynote nach Serbien teilnahmen und dabei bei einer Konferenz zum Thema „Investment, Growth and Job Creation“ die Keynote hielt.

„Europa muss sich viel stärker um Südosteuropa annehmen, wo eine zunehmend starke Aktivität von anderen Ländern zu verzeichnen ist“, betonte Leitl. So übernimmt China den Hafen Belgrad, tätigen arabische Länder große Investments etwa in Immobilien und investiert die Türkei verstärkt etwa in den Bereich Infrastruktur. Und Russland hat massives Interesse an einer Ausweitung der Freihandelsaktivitäten.

„Die Wirtschaft ist ein Türöffner für engere Beziehungen zwischen Unternehmen und unseren Ländern. Darum gehört der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit den Westbalkan-Ländern zu unseren Prioritäten“, sagte der EUROCHAMBRES-Präsident.

Der jetzige Besuch gemeinsam mit EU-Parlamentspräsident Tajani in Belgrad, sei sehr positiv aufgenommen worden, unterstrich Leitl. Europa habe damit ein wichtiges Signal gesetzt und Präsenz gezeigt. Er, Leitl, wolle sobald wie möglich eine Zusammenkunft sämtlicher Wirtschaftskammern der Westbalkanregion veranstalten, um dieses eben entstandene europäische Momentum zu nützen.

Im Vorfeld des Staatsbesuches von Serbiens Präsident Aleksander Vucic finden heute zudem Gespräche des serbischen Präsidenten mit WKÖ-Präsident Leitl statt. (PWK064/SR)

