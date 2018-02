ÖVP Landstraße/Keri zu Heumarkt: Maria Vassilakou hat Misere zu verantworten

Gernot Blümel handelt im Sinne der Landstraßerinnen und Landstraßer

Wien (OTS) - „Faktum ist, dass es Stadträtin Vassilakou nicht geschafft hat, die Erhaltung des Weltkulturerbes mit dem Projekt am Heumarkt im 3. Bezirk in Einklang zu bringen. Die Warnungen seitens ICOMOS und der UNESCO wurden von ihr seit 2012 (!) beharrlich ignoriert und keinerlei Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Die Sorgen der Landstraßerinnen und Landstraßer wurden abgetan. Dank dem Landesparteiobmann und Bundesminister für Kultur Gernot Blümel werden jetzt Handlungen gesetzt, um den Weltkulturerbestatus zu erhalten“, so der Klubobmann der ÖVP Landstraße Georg Keri in einer kurzen Stellungnahme.

„Festzuhalten ist, dass das geplante Projekt durchaus Vorteile aufweisen würde: Erhalt des Wiener Eislaufvereins mit entsprechend adaptierter Infrastruktur, ein Turnsaal für umliegende Schulen, öffentliche Durchwegungen in der Marokkanergasse und Zaunergasse, öffentliche Nutzung des Eislaufplatzes während der Sommermonate, etc. Für uns ist aber der Weltkulturerbestatus ein wichtiger Bestandteil und muss erhalten bleiben. Hier muss eine Lösung gefunden werden, um ein Projekt, an einem so wichtigen Punkt im 3. Bezirk umzusetzen, das beides erfüllt: Erhalt des Weltkulturerbes und gleichzeitig Weiterentwicklung eines zentralen Platzes zu einem modernen Treffpunkt.“, so Georg Keri abschließend.

